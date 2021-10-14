АЛРОСА получила свыше 470 единиц новой техники и оборудования

14 октября 2021 года – За первые шесть месяцев текущего года в рамках программы техперевооружения на основные промышленные площадки Группы АЛРОСА – карьеры, подземные рудники и обогатительные фабрики – было поставлено 474 единицы новой техники и оборудования, необходимые для поддержания и развития производства.

В общей сложности в Мирнинский, Удачнинский, Нюрбинский, Айхальский горно-обогатительные комбинаты, а также в «Севералмаз» и «Алмазы Анабара» поступило 474 единиц новой техники и оборудования. В том числе рентгенолюминесцентные, магнитные и пенные сепараторы, скипы, буровые установки, горно-шахтное оборудование, экскаваторы, бульдозеры и т.д. Наибольшее количество новой техники и оборудования – 129 единиц, включая 4 рентгенолюминесцентных сепаратора – поступило в Удачнинский ГОК.

Закупка новой техники позволит заменить изношенную, увеличить объемы горных работ на карьерах «Юбилейный» и «Зарница», на Верхне-Мунском месторождении, модернизировать технологические схемы обогатительных фабрик, выполнить проекты автоматизации и цифровизации производства.

В целом объем капитальных вложений Группы АЛРОСА в 2021 году прогнозируется на уровне 21 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем годом ранее и на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году.