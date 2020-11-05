05.11.2020
22:23
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Экономика
АЛРОСА полностью погасила еврооблигации 2010 г.
|АЛРОСА 3 ноября за счет собственных средств погасила 10-летний выпуск еврооблигаций на сумму $494 млн. В 2018-2019 гг. компания проводила частичный выкуп ценных бумаг по данному выпуску, размещенному в 2010 г., на общую сумму $506 млн. Таким образом, выпуск размещенный в ноябре 2010 года в сумме $1 млрд со ставкой купона 7,75% годовых полностью погашен.
В результате погашения размер задолженности АЛРОСА по кредитам и займам снизилсядо $2,3 млрд.
Для справки:
В обращении находится два размещенных в 2019 и 2020 гг. выпуска еврооблигаций АЛРОСА в сумме $500 млн каждый со сроками погашения в апреле 2024 г. и июне 2027 г. и ставками купонов 4,65% и 3,1% годовых соответственно. Компания имеет рейтинги инвестиционного уровня со стабильными прогнозами, подверженные в июне текущего года, от трех ключевых международных рейтинговых агентств: S&P Global Ratings (BBB-), Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s (Baa2).
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АК "АЛРОСА"
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