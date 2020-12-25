АЛРОСА подводит предварительные итоги

АЛРОСА второй год подряд успешно реализует комплексные проекты повышения операционной эффективности, которые меняют процессы планирования, аналитической отчетности, оперативного управления производством и организации работ.

На Нюрбинском ГОКе благодаря внедрению автоматизированной системы управления производственным процессом (MES) и инструментов аналитики удалось добиться качественного улучшения на всех переделах. Рост производительности горнотранспортного комплекса за 9 месяцев 2020 года составил 7,8% от утвержденного плана по горной массе. В рамках мероприятий по трансформации ремонтной функции показатель КТГ (коэффициента технической готовности) 90-тонных самосвалов за исключением периодов нехватки персонала в связи с противоэпидемическими мероприятиями достигал 89%. Это соответствует лучшим показателям в отрасли.

«Совместно со специалистами Нюрбинского ГОКа в 2020 году проведены эксперименты по изменению удельного расхода взрывчатого вещества. При испытаниях было достигнуто повышение качества взорванной горной массы, что позволило сократить время на погрузку самосвалов и увеличить количество перевозимой горной массы за рейс. Благодаря внедрению данной инициативы экономической эффект в 2021 году потенциально может составить порядка 40 млн рублей. Сегодня стоит вопрос по оптимизации буровзрывных работ с использованием программно-технического комплекса Blast Maker», — рассказал начальник отдела развития производственной системы Нюрбинского ГОКа Айал Петров.

В качестве пилота на Удачнинском ГОКе запущен новый отчет диспетчера по простоям стационарного и передвижного оборудования подземного рудника «Удачный», в котором аккумулируются данные по коэффициентам готовности, собираются и классифицируются простои по типам и причинам. Это позволит более чем в два раза сократить количество отчетов диспетчеров и наладить мгновенную передачу информации о простоях в ходе смены и статусе готовности техники всем заинтересованным лицам. В дальнейшем планируется интеграция этих отчетов в единую информационную сеть. Прозрачность системы учета и анализа отклонений Удачнинского ГОКа, работу над которой команда специалистов ГОКа и ЦРПС начала в 2019 году, способствует росту добычи подземного рудника Удачный второй год подряд.

На Айхальском ГОКе завершается реализация мероприятий первого этапа проекта «Повышение операционной эффективности АГОК», который включал в себя комплекс инициатив «Идеальная смена». Осуществлен запуск единого диспетчерского центра, внедрена прозрачная система мотивации и оплаты труда водителей карьерных самосвалов. Благодаря этому за год удалось достичь КИО (коэффициент использования оборудования) автосамосвалов на уровне 81%. Совместно со специалистами УКС и Мирнинского ГОКа на руднике «Интернациональный» в 2020 году инициирован проект по ускорению темпов проходки выработок спирального съезда и автоуклона в условиях газодинамических явлений.

По итогам реализации инициатив «быстрых побед» максимально достигнутый темп возрос с 1,2 до 1,4 погонных метров в сутки. «Основным ограничением для повышения эффективности проходческих работ были частые аварийные простои самоходной техники. Но нам со специалистами МШСТ удалось стабилизировать и повысить коэффициент технической готовности техники с 40% до 70-80%. Наша кросс-функциональная команда разработала множество инициатив, направленных на сокращение непроизводительных операций, на изменение технологических приемов, применение новых материалов и т.д. Часть инициатив реализована, остальные будут внедрены в 2021 году. Целевой задачей является увеличение темпов проходки до 28-30 п.м. в месяц.

На переделе открытых горных работ МГОК проводится работа по повышению производительности работы горнотранспортной техники, в том числе с более широким использованием функционала применяемого программного обеспечения Wialon. Эффект, который уже удалось достигнуть — на старте проекта коэффициент использования нарядного времени технологического транспорта (КИНВ) составлял в среднем 70%, сейчас этот показатель находится на уровне 80-83%», — уточнил и.о. начальника ОРПС Мирнинского ГОК Алексей Попеляев. Помимо реализации проектов операционных улучшений, в АЛРОСА с конца 2019 года внедряются базовые инструменты производственной системы, направленные на совершенствование процессов и вовлечение персонала в разработку улучшений на всех уровнях управления.

За 11 месяцев 2020 года через «Фабрику идей» сотрудниками компании было подано 438 предложений, 164 из которых приняты к реализации, 82 из них уже внедрены. Авторам предложений в виде денежных премий было выплачено более 640 тысяч рублей. «Мы достигли успехов в развитии производственной системы АЛРОСА на всех ГОКах. В текущем году при методологической поддержке работников ЦРПС специалистами производственного блока было разработано более 350 стандартных операционных процедур. Система 6С внедряется выборочно на 52 технологических участках, а также на всех 80 участках в 15 центрах сервисного обслуживания.

Лидером во внедрении инструментов производственной системы среди структурных подразделений, по нашему мнению, является Мирнинский ГОК», — подвела итоги Инна Козлова, руководитель направления Центра развития производственной системы. По словам специалистов, наиболее результативно инструменты производственной системы работают в связке друг с другом. Для получения синергетического эффекта от внедрения в 2021 году планируется провести ряд комплексных мини-трансформаций, направленных как на рост операционной эффективности, так и на вовлечение персонала в процесс изменений.