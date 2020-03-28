АЛРОСА подвела итоги программы реализации непрофильных активов за 2019 год

За 12 месяцев компания продала, безвозмездно передала, ликвидировала или обменяла 109 объектов балансовой стоимостью более 2,55 млрд рублей.

Наиболее значительной сделкой 2019 года стала продажа 100% акций АО «Санаторий «Голубая волна» на открытом аукционе по цене 1,21 млрд рублей. Отчуждение еще одного крупного актива – 100% долей ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», продажа которого на открытом аукционе предполагалась в IV квартале 2019 года, было перенесено на 2020 год.

«В общей сложности за 2019 год было завершено отчуждение 109 непрофильных активов – на 21% больше плана. Сюда входят доли в уставных капиталах двух дочерних обществ, 55 объектов недвижимости, 46 объектов жилищного фонда, шесть объектов незавершенного строительства», – сообщил заместитель генерального директора АЛРОСА Константин МАШИНСКИЙ».

СПРАВКА:

АЛРОСА с 2013 года реализует программу отчуждения непрофильных активов, призванную повысить экономическую эффективность группы, улучшить качество управления и сфокусировать внимание менеджмента на основных видах деятельности. Реестр подлежащих отчуждению активов утверждается Наблюдательным советом АЛРОСА ежегодно. Обновленная редакция реестра от конца декабря 2019 года включает 32 объекта учетной стоимостью более 20 млн рублей, среди которых – акции и доли в капиталах шести дочерних обществ и 26 объектов недвижимости.