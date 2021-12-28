АЛРОСА подвела итоги мониторинга миграции диких северных оленей

Экологический центр АЛРОСА подвел предварительные итоги мониторинга миграции диких оленей, проводимого при помощи радиоошейников. Мониторинг показывает, пути миграций остаются относительно постоянными, однако места зимовок значительно варьируют по годам.

Якутские ученые при поддержке АЛРОСА подвели итоги мониторинга миграции диких северных оленей лено-оленекской популяции в 2021 году в районе круглогодичной технологической дороги от Верхне-Мунского месторождения до г. Удачный. В период миграции дикого северного оленя компания обустроила места перехода оленей через линии инфраструктуры на своих промышленных территориях, а также разработала схему перекрытия движения транспорта при переходе животными технологических дорог.

В прошлом году к зимним пастбищам олени вышли к 15 декабря. В период зимовки животные не затрагивали дорогу и инфраструктуру Удачнинского горно-обогатительного комбината, Нюрбинского комбината и прииска АО «Алмазы Анабара» на р. Молодо. Миграция к месту летовки началась в конце апреля. Олени достигли дельты р. Лена в конце июня и продвинулись через кряж Чекановского. Напомним, при поддержке АЛРОСА в этом месте создан новый ресурсный резерват «АЛРОСА-Rangifer-Чекановского» площадью более 64 тысяч гектаров.

Осенняя миграция 2021 года продолжалось до конца ноября. В этот период олени также не пересекали технологическую дорогу, но подходили к ней близко (1-2 км).

В отслеживание миграций популяции диких оленей были вовлечены 12 ошейников, из которых четыре мечены в августе 2019 года, и восемь в августе 2020 года. Отлов и мечение оленей проводили во время их переправы через р. Оленек.

Мониторинг ведется с 2016 года для сохранения дикого северного оленя лено-оленекской популяции, которая обеспечивает традиционную жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера в зоне деятельности компании в пределах Якутии. В настоящий момент, популяция находится за пределами производственных площадок АЛРОСА. Мониторинг продолжается.

АЛРОСА ежегодно реализует около 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% выручки ежегодно в рамках своей глобальной программы «Алмазы помогают». Социальные и экологические инвестиции АЛРОСА сопоставимы по объему с вложениями в техническое перевооружение, добывающие мощности и инфраструктуру на уровне 20-25 млрд рублей в год.