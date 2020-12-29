АЛРОСА подтвердила соответствие Кодексу

АЛРОСА успешно прошла ре-сертификацию Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), подтвердив соответствие своей деятельности Кодексу, включающему положения Руководства ОЭСР по ответственному управлению цепочками поставок полезных ископаемых, и высоким международным стандартам в области деловой этики, прав человека, социальной и экологической ответственности.

В 2020 году АЛРОСА прошла второй ре-сертификационный аудит на соответствие требованиям обновленного в 2019 году Кодекса ответственных практик RJC (Responsible Jewellery Council). Аудит был проведен АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В течение нескольких месяцев была проведена всесторонняя проверка всех компаний алмазно-бриллиантового комплекса Группы АЛРОСА. Проверка охватывала практику работы в области обеспечения достойных условий труда работников, их трудовых прав и свобод, безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, противодействия коррупции и ответственной цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции.

Стоит особо отметить, что соответствие требованиям Кодекса ответственных практик подтвердило дочернее общество ALROSA (ZIMBABWE) Limited, став первой в истории RJC сертифицированной компанией в Зимбабве. Также в охват аудита было включено АО «ПО «Кристалл», вошедшее в состав Группы АЛРОСА в 2019 году.

По итогам аудита АЛРОСА получила сертификат на максимально возможный срок – 3 года.

«АЛРОСА одной из первых компаний отрасли подтвердила свое соответствие требованиям обновленного Кодекса ответственных практик RJC (2019). Важным является подтверждение соответствия наших внутренних систем контроля положениям Руководства ОЭСР по ответственному управлению цепочками поставок полезных ископаемых. Не останавливаясь на достигнутом, мы продолжим работу по совершенствованию наших практик ответственного ведения бизнеса, укреплению доверия потребителей к современной алмазодобывающей отрасли и внесению нашего вклада в устойчивое развитие регионов присутствия. Это позволяет Компании гарантировать этическое и ответственное происхождение своей алмазно-бриллиантовой продукции», — отметил начальник Управления международного сотрудничества Петр Каракчиев.

Помимо сертификации RJC (https://www.responsiblejewellery.com/member/alrosa/) АЛРОСА участвует в международном индексе FTSE4Good, а также имеет рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году Компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).

Справка об RJC

Responsible Jewellery Council является международной некоммерческой организацией, занимающаяся разработкой и продвижением сертификационных стандартов в области ответственных практик ведения бизнеса для ювелирной отрасли. Система сертификации RJC позволяет обеспечить единые требования в отношении всей цепочке поставок алмазно-бриллиантовой продукции, золота, серебра, металлов платиновой группы и цветных драгоценных камней, которые основываются на нормах международного законодательства, международных и отраслевых стандартах. Членами RJC являются более 1300 организаций, представляющих ювелирную отрасль от добычи до реализации готовой продукции конечному потребителю. Члены RJC проходят независимый аудит на соответствие Кодексу ответственных практик, который охватывает такие разделы, как: ответственные практики для компаний горнодобывающей отрасли, ответственные цепочки поставок в соответствии с положениями Руководства ОЭСР, права человека и процедуры должной осмотрительности; трудовые права и условия труда; безопасность, охрана труда и защита окружающей среды; требования к продукции.

RJC является членом ISEAL Alliance – международной ассоциации по верификации стандартов устойчивого развития. Дополнительная информация об участниках RJC, сертификации и стандартах —www.responsiblejewellery.com