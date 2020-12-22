АЛРОСА поддерживает сельские поселения в Мирнинском районе

Мирный, 22 декабря 2020 г. – 680 млн рублей направила АЛРОСА в 2020 году на развитие сельских поселений в Мирнинском районе. Цели помощи – развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения района, а также повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, обеспечение продовольственной безопасности района.

«670 млн рублей на безвозмездной основе было направлено на поддержку агропромышленного комплекса с. Арылах. Еще 10 млн компания перечислила на развитие муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег». Мы считаем, что координация наших усилий – наиболее эффективный способ содействовать социально-экономическому развитию наслегов. Поэтому, будучи социально ответственной компанией, АЛРОСА заботится о развитии сельских поселений», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Средства на поддержку агропромышленного комплекса с. Арылах будут распределены по девяти направлениям в соответствии с приоритетами комплекса. В том числе на проведение мелиоративных работ на территории 700 га, строительство животноводческого комплекса на 300 дойных коров, модернизацию минимолокозавода и птицефабрики, обновление автопарка сельхозтехники. Кроме того, средства будут направлены на подготовку и строительство двух овощехранилищ емкостью 500 тонн каждое и цеха переработки.

«Благодаря помощи АЛРОСА АО «Сахаплемобъединение» выполняет все плановые показатели. В 2020 году проделана большая работа по заготовке грубых и сочных кормов, впервые заготовлено 2400 тонн силоса и 1000 тонн сена. Завезены и приобретены все корма», – прокомментировал Дмитрий Аникин, первый заместитель генерального директора АО «Сахаплемобъединение».

Средства АЛРОСА Садынский наслег направил на благоустройство и строительство объектов, а также развитие культуры на территории наслега. Как сообщили в администрации, благодаря финансовой помощи АЛРОСА построен гаражный бокс для бюджетных учреждений, отремонтирована стела «Село Сюльдюкар», начались проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры.

АЛРОСА финансирует также развитие системы обеспечения питьевой водой, образовательные и культурно-спортивные программы.