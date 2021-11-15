АЛРОСА поддержала «Proskills Yakutia»

АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений РС(Я) совместно с ЯРОО «Сообщество фотографов видео-операторов и специалистов в сфере медиаискусства и медиаиндустрии» запускают образовательную школу «Proskills Yakutia». Школа реализуется в рамках образовательной программы Парка будущих поколений – стратегического объекта республики, реализуемого по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Строительство и содержательное наполнение объекта координирует Целевой фонд будущих поколений РС(Я) по программе «Во имя будущего» на 2021-23 гг., за счет средств АЛРОСА.

«В пространстве для круглогодичного отдыха и активного досуга горожан будет возведен образовательный центр для обучения детей и молодежи креативным навыкам. Старт строительства объявлен, а пока мы уже начали реализацию содержательной части, в том числе курсы, программы для школьников по навыкам креативной экономики, предпринимательства. Сегодня у нас стартует курс «Proдвижение бренда» для учащихся 6-10 классов города Якутска. Это обучение профессиональным навыкам в сфере медиа, профессиональное развитие и профориентация школьников», — рассказала Сардана Попова, начальник Управления целевых программ Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

Обучение будет проходить на кейсах якутских брендов. Преподавательский состав представлен лучшими профессионалами в сфере медиа и маркетинга в республике. В форматах онлайн и офлайн запланированы теоретические и практические занятия основам фото, видеомонтажа, ораторского искусства, построения маркетинговой стратегии, создания медиаплана, покадровой анимации и другим актуальным направлениям.

«Мы подготовили программу с упором на практические занятия, дети научатся творить, делать своими руками. Я считаю, что именно этому сегодня надо обучать современных школьников, в школах не хватает фото-видео кружков, а это особенно актуально в современном мире», — считает основатель Творческой платформы «Пространство» Алексей Павлов.

«Вместе с тем, необходимо научить детей навыкам коммуникации, выступлений на публике, ведь человек, который умеет выражать свои мысли словом, открыто общаться с аудиторией — всегда будет успешным и востребованным специалистом», — считает эксперт, преподаватель курса «Proдвижение бренда» Анна Фомина-Миронова.

Выпускники образовательной школы «Proskills Yakutia» станут потенциальными резидентами креативного кластера «Квартал труда» в городе Якутске.

Справка

Сотрудничество с Целевым фондом будущих поколений РС(Я) – одно из самых масштабных направлений в благотворительной деятельности АЛРОСА. С 2011 года АЛРОСА выделила Фонду на решение социальных задач 7,176 млрд рублей. За период с 2012 по 2020 год за счет средств АЛРОСА профинансированы 39 объектов, в том числе 8 объектов образования, 10 спортивных объектов, 10 объектов культуры и развития, 4 больницы, 4 реабилитационных центра, 3 жилых дома.