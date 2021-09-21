АЛРОСА поддержала «Кындыкан» – проект о сохранении культуры народов Севера

АЛРОСА окажет поддержку этнокультурному проекту «Кындыкан», который призван обратить внимание мировой общественности на коренные малочисленные народы Севера, их культуру и традиции, привлечь внимание к проблеме важности сохранения традиционного уклада их жизни, самобытной культуры и языков. Команда проекта считает своей миссией инициацию новых подходов и кардинальных мер в борьбе малочисленных народов Севера за их сохранение, а также поддержку в условиях глобализации и промышленного прогресса.

На создание проекта вдохновила реальная история о девочке, которую 200 лет назад нашли живой вблизи Верхоянских гор, в эвенском родовом стойбище, полностью вымершем от оспы. Маленькая девочка стала прообразом создания главного персонажа Кындыкан – символа стойкости, силы духа, самобытной ценности коренных малочисленных народов Севера. Теперь этот образ должен объединить вокруг себя все малочисленные народы Севера, чтобы дать надежду на будущее, возможность быть увиденными и услышанными.

Проект «Кындыкан» стартовал в 2020 году. История маленькой эвенской девочки сплотила вокруг себя талантливых якутян, объединенных идеей изменить мир к лучшему и рассказать о народах Якутии. В творческое объединение вошли общественники, дизайнеры, журналисты, артисты и ученые.

В рамках первого этапа сотрудничества АЛРОСА поддержала выпуск сказки «Кындыкан» под авторством молодой писательницы Лидии Тарасовой и работу над одноименным короткометражным анимационным фильмом. Над сказкой «Кындыкан» трудилась большая команда, в которой приняли активное участие этнографы, лингвисты, носители языка и культуры коренного малочисленного народа Севера. Сказка выходит на двух языках – русском и эвенском. На эвенский язык текст перевел известный северный писатель Анатолий Степанов-Ламутский.

«АЛРОСА добывает алмазы на якутской земле и поэтому чувствует свою ответственность, в том числе, перед ее коренными жителями. Мы восхищены стойкостью и характером народов Севера, богатой историей и вековыми традициями, и считаем важным сохранять все это для будущих поколений. Нас очень впечатлила история Кындыкан и мы, ничуть не сомневаясь, поддержали проект. Наша компания регулярно помогает малочисленным коренным народам Якутии: способствует сохранению исторических ценностей и возрождению национальных культур, принимая участие в организации национальных праздников, поддерживает родовые общины оленеводов и рыбаков, обучает их по разным специальностям и дает работу, обеспечивает всем необходимым для ведения полноценного быта», — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

«Наша цель – явить миру нового персонажа Кындыкан – символ стойких, отважных коренных малочисленных народов Севера. Само время показало, что Кындыкан – как бриллиант, грани которого сверкают все ярче с каждым новым вдохновением нашей команды. Его гранят самые неравнодушные к будущему планеты и сохранности хрупкого энергетического баланса нашего мира между техническим прогрессом и естественным укладом жизни. Наш первый партнер – компания АЛРОСА, которая высоко ценит и поддерживает социально ориентированные проекты и учитывает важность открытого диалога, взаимодействия и поддержки в вопросах сохранения быта, культуры древнейших народов планеты – настоящих хранителей Севера. Мы вместе создаем не только сказку, а подлинную, своевременную историю, в которой сегодня нуждается мир», – отметила Маргарита Попова, автор проекта «Кындыкан».

Следующим шагом в развитии проекта «Кындыкан» станет создание короткометражного анимационного фильма, который представит миру нового персонажа Кындыкан. Кроме того, создается первый целевой фонд «Кындыкан», за которым закрепляются авторские права на новый бренд. В этом фонде будут аккумулироваться дивиденды и направляться на сохранение языков, культуры, традиционного уклада КМНС и поддержку креативного потенциала республики.

Справка:

АЛРОСА активно поддерживает коренные малочисленные народы Якутии. Компания стремится найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных малочисленных народов для достижения устойчивого социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни, сохранения и развития национальной культуры народов.

Компания финансирует девять улусов «алмазной провинции» Якутии, уделяет большое внимание поддержке быта жителей самых северных районов, оказывает помощь в сельскохозяйственной и традиционной промысловой деятельности, финансирует социальные мероприятия и вносит тем самым существенный вклад в региональное развитие.

АЛРОСА старается популяризировать культуру и традиции коренных малочисленных народов Якутии: в подразделениях культурно-спортивного комплекса компании насчитывается 13 коллективов самодеятельности якутского народного творчества, в которых занимаются более 200 человек. Компания также занимается продвижением национальных праздников, языков, обычаев и традиций народов Севера: в 2020 году дочерняя компания «Алмазы Анабара» приняла участие в запуске интернет-портала, направленного на сохранение языков и обычаев коренных народов Севера.