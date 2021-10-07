АЛРОСА отмечает уверенный спрос на крупное сырьё в основных алмазных хабах

АЛРОСА в сентябре подвела итоги трёх аукционов по продаже крупных алмазов, прошедших в крупнейших мировых центрах алмазной торговли.

Согласно российскому законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, на международных аукционах, проводя показы в Москве и за рубежом для удобства клиентов.

В августе-сентябре просмотры прошли в Антверпене, Дубае и Рамат Гане. По итогам трёх аукционов 80 компаний-победителей, в том числе из Бельгии, Израиля, Индии и ОАЭ, приобрели 349 алмазов общей массой более 6 тыс. карат на сумму $37,8 млн.

«Август традиционно считается временем относительного затишья. Тем не менее, в этом году мы наблюдали сохранение уверенного спроса на дорогое высококачественное сырье. Все три зарубежных аукциона вызвали большой интерес у клиентов в условиях, когда международные поездки по-прежнему ограничены. Суммарно на них зарегистрировались более 300 участников. Видя потребности рынка, мы во второй половине сентября запустили также цифровой аукцион, причём в новом, расширенном формате, добавив к описаниям лотов экспертную оценку и дополнительные фото-и видеофайлы. На этом аукционе, который продлится до 13 октября, наши клиенты могут анализировать и отбирать сырьё полностью дистанционно», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.