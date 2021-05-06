АЛРОСА отмечает стабильный спрос на высококачественные алмазы в апреле

6 мая 2021 г. – АЛРОСА в апреле провела аукционы алмазов специальных размеров на своих основных торговых площадках, чтобы удовлетворить спрос со стороны клиентов, заинтересованных в приобретении высококачественного сырья.

Отвечая на потребности рынка на фоне сохраняющихся и вновь вводимых по миру противопандемических мер, АЛРОСА в апреле задействовала для проведения торгов все свои основные торговые площадки, где текущая ситуация позволила это сделать. Аукционы алмазов специальных размеров (10,8 карата и более) с традиционными физическими показами в течение месяца прошли в Антверпене, Дубае, Москве и Рамат-Гане.

В Антверпене компания реализовала 121 алмаз общей массой 1855 карат, получив суммарную выручку в размере $10,3 млн. Покупателями стали 22 компании из Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.

В Дубае было реализовано 137 алмазов общей массой 2126 карат. Суммарная выручка составила $10,7 млн. Алмазное сырье приобрели 42 компании из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ и РФ.

На аукционе в Москве было продано 237 лотов массой 3353 карата на сумму $12,2 млн. Победителями стали 25 участников из Бельгии, КНР, Израиля, Индии и ОАЭ.

В Рамат-Гане аукцион завершился с выручкой $9,1 млн, было реализовано 113 алмазов общей массой 1786 карат. 37 компаний из Бельгии, Индии, Израиля стали покупателями по итогам аукциона.

«Отвечая на запрос клиентов, АЛРОСА в апреле задействовала для проведения аукционов все свои основные торговые площадки, где существовала такая возможность. Результаты свидетельствуют, что на рынке сохраняется устойчивая потребность в высококачественном ювелирном сырье. В рамках апрельских аукционов компания реализовала более 90% представленных лотов, при этом итоговая выручка значительно превысила стартовую цену», — прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка: АЛРОСА, согласно действующему законодательству, реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах, которые компания организует в своих торговых представительствах по всему миру.