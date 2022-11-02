АЛРОСА организует выставку-ярмарку «Айар уус»

В целях популяризации культуры и традиций народов Якутии АЛРОСА организует выставку-ярмарку промыслов народов Севера, которая пройдет в г. Якутске 10 декабря 2022 года. «Айар уус» станет площадкой для мастеров традиционных видов народного искусства.

Прием заявок на участие в выставке продлевается до 14 ноября 2022 г. Заявки принимаются на электронный адрес: eco@alrosa.ru с пометкой в теме письма — «Выставка».

Напомним, что «Айар уус» станет самой масштабной площадкой, где соберутся хранители национальной культуры со всей Якутии. На выставке-ярмарке посетители смогут ознакомиться с работами народных мастеров. Национальное шитье, резьба по дереву, косторезное дело, работы из бересты и керамики, национальная утварь, сувениры, продукция ювелиров и кузнецов, чай и мед местных производителей — все это можно будет увидеть на «Айар уус».

Мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. А главная цель выставки – сохранение и приумножение народных традиций коренных народов Республики Саха (Якутия), поддержка культурного уровня локальной среды и коллективного творчества, развитие творческих способностей жителей Республики Саха (Якутия), обмен опытом между участниками выставки.

Мастера, художники, студии и Дома народного творчества и ремесел, студенты средних и высших специальных учебных заведений, предприятия народных художественных промыслов из Республики Саха (Якутия) смогут показать, рассказать и удивить своими работами посетителей выставки, которые определят победителей. Народное голосование выявит лауреатов по номинациям: прикладное искусство и местное производство.

С Положением о проведении выставки можно ознакомиться на официальной странице Экологического центра АЛРОСА Вконтакте: https://vk.com/ecologyalrosa.