АЛРОСА опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2020 год

АЛРОСА опубликовала ежегодный Отчет об устойчивом развитии, который отражает комплексный подход к внедрению принципов ответственного ведения бизнеса, а также раскрывает результаты деятельности компании и ее дочерних обществ за период 2018-2020 гг. в области экономической эффективности, развития человеческого капитала, охраны окружающей среды, взаимодействия с регионами присутствия и корпоративного управления.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI) в версии «основного» варианта раскрытия информации (core option) и прошел процедуру независимого заверения – получено положительное заключение АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Кроме того, став в 2021 году Участником Глобального договора ООН, АЛРОСА представила информацию о приверженности и соблюдении его десяти принципов.

В рамках подготовки десятого отчета об устойчивом развитии АЛРОСА провела комплексную работу по совершенствованию системы сбора и раскрытия информации, в том числе расширила охват отчета за счет включения данных по дочерним компаниям алмазно-бриллиантового комплекса группы, увеличила объем раскрытия ESG-показателей в соответствии с детальным анализом информационных потребностей заинтересованных сторон, включая инвестиционное сообщество и рейтинговые агентства, сократила сроки подготовки отчетности и учла рекомендации ведущих международных стандартов и руководств в области устойчивого развития, в том числе TCFD. Особое внимание уделяется информации о вкладе АЛРОСА в достижение Целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР) — стратегической основы подхода к устойчивому развитию. По результатам анализа компания определила для себя 13 приоритетных и актуальных ЦУР, на достижении которых планирует фокусироваться в ближайшее время.

Отчет включает в себя не только анализ ключевых результатов деятельности и проектов по существенным аспектам устойчивого развития, но и планы развития компании на ближайшие годы. Отдельный подраздел посвящен ответу компании на вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

“Отчет об устойчивом развитии за 2020 год является десятым по счету отчетом, подготовленным АЛРОСА, что подтверждает стремление компании быть открытой и прозрачной для всех заинтересованных сторон, продолжать работу, направленную на укрепление рыночных позиций и достижение целей в области устойчивого развития. Среди важнейших направлений нашей деятельности — создание условий и возможностей для развития регионов присутствия, трудоустройство местных кадров, соблюдение прав человека и гендерного равенства, бережное и рациональное использование природных ресурсов. Несмотря на сложные условия 2020 года, мы продолжили курс на устойчивое развитие и оказали незамедлительную помощь местному сообществу: в борьбу с коронавирусной инфекцией мы инвестировали более 1 млрд рублей, выделив значительный пакет спонсорской помощи региональной системе здравоохранения”, — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

АЛРОСА с момента своего основания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и реализует множество социальных и природоохранных инициатив, что отмечено присутствием в рейтингах FTSE4Good, MSCI ESG, WWF Russia, Sustainalytics, ISS ESG. В 2021 году компания стала участником Глобального договора ООН. Ознакомиться с Отчетом об устойчивом развитии можно на сайте компании по ссылке