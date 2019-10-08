АЛРОСА поможет семье экс-руководителя рудника, найденного мертвым в СИЗО Якутска

Пресс-служба АК АЛРОСА распространила официальный комментарий.

— Вчера следственный комитет опубликовал сообщение о том, что двое бывших сотрудников АЛРОСА взяты под стражу по делу об аварии на руднике «Мир». Сегодня стало известно о том, что один из них, бывший начальник рудника Алексей БУРСКЕР, скончался, обстоятельства смерти выясняются следствием.

Генеральный директор Сергей ИВАНОВ: «Это трагическое событие — не только для семьи, но и всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что результаты проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.»

Семье А. Бурксера будет оказана материальная помощь, сообщает пресс-служба АК АЛРОСА.

Напомним, что накануне скончавшемуся экс-начальнику рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему исполняющему обязанности главного инженера этого предприятия Александру МАННУ следственными органами было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба.

Сегодня Алексей Бурксер был найден мертвым в СИЗО Якутска. Предполагается, что он покончил с собой.

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Алексей Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Александр Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — говорилось в сообщении СКР.

Напомним, в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника «Мир» владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой восемь работников рудника погибли.

«Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК «АЛРОСА» (ПАО)», — отмечалось в сообщении СКР о задержании экс-руководителей.