АЛРОСА окажет целевую финансовую помощь улусам «алмазной провинции»

Мирный, 20 мая 2021 г. — В ходе корпоративного форума АЛРОСА «Хозактив 2021» алмазодобывающая компания и восемь улусов «алмазной провинции» заключили соглашения о взаимном сотрудничестве на 2021-2025 годы. В течение пяти лет АЛРОСА направит Анабарскому, Верхневилюйскому, Вилюйскому, Ленскому, Мирнинскому, Нюрбинскому, Оленекскому и Сунтарскому улусам (районам) Якутии финансовую помощь на общую сумму 370 млн рублей.

Эти средства будут направлены на комплексное развитие территорий, укрепление и совершенствование взаимосвязей в социальной, экологической, культурной и духовной областях, а также на поддержку образования, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других приоритетных направлений.

«На целевую финансовую поддержку каждого из восьми улусов «алмазной провинции» компания в течение пяти лет выделит более 46 млн рублей», — сообщил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

«Подписание договоров о социально-экономическом развитии Якутии и 8 улусов «алмазной провинции» знаменует новый этап сотрудничества компании и республики. Участие АЛРОСА в жизни Якутии является одним из ключевых драйверов развития и лидерства нашей республики. Уверен, в этой неразрывной связи заключается главный фактор нашего общего успеха», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Соглашения о взаимном сотрудничестве между АЛРОСА и улусами «алмазной провинции» заключаются с 2011 года. Общий объем целевой финансовой помощи за эти годы составил 870 млн рублей. Кроме того, за этот же период улусы получили от АЛРОСА в виде дивидендов по акциям почти 22,5 млрд рублей (по 2,805 млрд рублей каждый).