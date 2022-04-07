АЛРОСА объявляет конкурс для поиска технических решений по трубке Юбилейная

7 апреля 2022 г. – Алмазодобывающая компания АЛРОСА проводит открытый конкурс проектов и технических решений в поисках вариантов рентабельной отработки запасов трубки Юбилейная подземным способом.

Участники конкурса должны учесть сложившиеся горнотехнические условия и обосновать возможность реализации предлагаемых ими технических и технологических решений, их экономическую эффективность. Все предлагаемые решения должны полностью соответствовать требованиям законодательства и нормативной базе Российской Федерации.

«Открытая добыча на трубке Юбилейная, по плану, продлится до 2034 года. Наша цель сейчас − привлечь широкий круг специализированных организаций, ученых и специалистов к поиску наиболее эффективных вариантов потенциального строительства там подземного рудника. Мы планируем выявить перспективные технические и технологические решения по безопасной разработке разведанных запасов месторождения на всю глубину, проанализировать предложения на предмет их экономической целесообразности и практической реализуемости», − сказал руководитель направления по внедрению инноваций в подземных горных работах АЛРОСА Николай Косухин.

На конкурс принимаются проекты и отдельные технические решения по следующим направлениям:

— выбор и обоснование оптимальной схемы вскрытия подземных запасов руды трубки Юбилейная в отм. -100 м/ -680 м;

— порядок отработки месторождения;

— выбор и обоснование системы разработки месторождения;

— применение новейших технологий в проекте;

— обоснование транспортной схемы.

Лучшее техническое решение или их совокупность будут использованы при актуализации Технологического регламента на вскрытие и отработку на всю глубину разведанных запасов месторождения трубки Юбилейная и на дальнейших стадиях проектных работ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2022 года по электронной почте innovation@alrosa.ru. Авторы предложений, прошедших первичный отбор, получат приглашение к участию во втором этапе конкурса, итоги которого будут подведены не позднее 20 мая 2022 года.