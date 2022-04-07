07.04.2022
20:21
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АЛРОСА объявляет конкурс для поиска технических решений по трубке Юбилейная

7 апреля 2022 г. – Алмазодобывающая компания АЛРОСА проводит открытый конкурс проектов и технических решений в поисках вариантов рентабельной отработки запасов трубки Юбилейная подземным способом.

Участники конкурса должны учесть сложившиеся горнотехнические условия и обосновать возможность реализации предлагаемых ими технических и технологических решений, их экономическую эффективность. Все предлагаемые решения должны полностью соответствовать требованиям законодательства и нормативной базе Российской Федерации.

«Открытая добыча на трубке Юбилейная, по плану, продлится до 2034 года. Наша цель сейчас − привлечь широкий круг специализированных организаций, ученых и специалистов к поиску наиболее эффективных вариантов потенциального строительства там подземного рудника. Мы планируем выявить перспективные технические и технологические решения по безопасной разработке разведанных запасов месторождения на всю глубину, проанализировать предложения на предмет их экономической целесообразности и практической реализуемости», − сказал руководитель направления по внедрению инноваций в подземных горных работах АЛРОСА Николай Косухин.

На конкурс принимаются проекты и отдельные технические решения по следующим направлениям:

—        выбор и обоснование оптимальной схемы вскрытия подземных запасов руды трубки Юбилейная в отм. -100 м/ -680 м;

—        порядок отработки месторождения;

—        выбор и обоснование системы разработки месторождения;

—        применение новейших технологий в проекте;

—        обоснование транспортной схемы.

Лучшее техническое решение или их совокупность будут использованы при актуализации Технологического регламента на вскрытие и отработку на всю глубину разведанных запасов месторождения трубки Юбилейная и на дальнейших стадиях проектных работ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2022 года по электронной почте innovation@alrosa.ru. Авторы предложений, прошедших первичный отбор, получат приглашение к участию во втором этапе конкурса, итоги которого будут подведены не позднее 20 мая 2022 года.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АЛРОСА
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