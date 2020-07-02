АЛРОСА обновит систему техобслуживания и ремонтов всех ГОКов

АЛРОСА запустила масштабный проект по изменению подхода к управлению системой ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) оборудования. Экономический эффект от реализации проекта в течение 5 лет составит 3,2 млрд рублей. Программа охватывает все службы компании, которые напрямую участвуют в ремонтном процессе. Она реализуется на всех горно-обогатительных комбинатах на территории Якутии.



Проект предполагает постепенное изменение процессов управления техническим состоянием оборудования, включая энергетическую составляющую, а также систему контрольно-измерительных приборов и автоматики. В составе каждого ГОКа будет создана структура Центра комплексного сервиса (ЦКС). В ее задачи войдет обеспечение ремонтной безопасности предприятий, развитие ремонтной сферы, создание центров ответственности, внедрение новой системы сервиса, а также единой технической политики и современных технических решений. Переход на новую оперативную модель ожидается к концу 2020 года.



Этапы трансформации по программе ТОиР включают в себя централизацию функций в руках одной службы и переход от классических ремонтов на цифровой формат, то есть часть функций будет обновлена и заменена новыми.



Так, планируется организовать экспорт данных о техническом состоянии оборудования в единую информационную систему SAP ТОРО. В ней будет организован сбор информации о состоянии оборудования, что позволит создавать «цифровые двойники» оборудования, анализировать работу и строить прогностические модели. Все это предотвращает аварийные ситуации и позволяет заблаговременно определить, какому оборудованию потребуется техническое обслуживание.



Обновление системы ТОиР призвано увеличить объемы предупредительного планирования, сократить число простоев и внеплановых ремонтов оборудования, а также повысить уровень безопасности персонала и эксплуатации техники на производстве.



«С внедрением новой программы ТОиР мы рассчитываем повысить надежность работы основного технологического оборудования. Да, в компании наработан большой и уникальный опыт в рамках содержания и ремонтов агрегатов, узлов, сложной техники в условиях Севера. У нас есть хорошие результаты в техническом обслуживании агрегатов, которые находятся в зоне ответственности ремонтников. При этом мы отлично понимаем, что время не стоит на месте и мы обязаны развиваться, чтобы сохранять эффективность и повышать производительность. Новая программа должна повысить в разы нашу конкурентоспособность. Уверен, что развитие этого направления принесет компании экономический эффект. Ремонты оборудования будут короче, уменьшится число аварийных сходов и простоев техники, вырастет выработка и добыча основной продукции, а вместе с тем и прибыль компании», — отметил куратор проекта, заместитель генерального директора АЛРОСА Дмитрий Колесов.



Принципиальным отличием новой системы является ярко выраженное выделение функции технического обслуживания, которая будет отвечать за надежность оборудования. Появятся новые для АЛРОСА должности — инженеры по надежности и планированию. Это нужно для аналитики характера отказов оборудования и формирования перспективных планов ремонтов. В компании будут реализовываться принципы бережливого и безопасного производства. Кроме того, планируется изменение организационных структур существующих ремонтно-специализированных цехов компании для переориентации их в направлении сервисного обслуживания обогатительных фабрик, рудников, горного и технологического транспорта, энергетики АЛРОСА.