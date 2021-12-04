АЛРОСА обновила список участников ALROSA ALLIANCE к новому контрактному периоду

АЛРОСА по итогам прошедшего контрактного периода обновила список доверенных клиентов – участников ALROSA ALLIANCE. Он вступает в силу 1 января 2022 года вместе с обновленной системой долгосрочных договоров.

Участники ALROSA ALLIANCE – круг надежных клиентов АЛРОСА, соответствующих высоким стандартам ведения бизнеса и обладающих глубоким пониманием алмазного рынка. Следование принципам ALROSA ALLIANCE – обязательное условие для компаний, претендующих на статус долгосрочных клиентов АЛРОСА. В новом контрактном периоде 2022-2024 годов в составе участников ALROSA ALLIANCE будет51 покупатель алмазов ювелирного качества и 10 покупателей алмазов технического назначения. АЛРОСА в 2021 году утвердила новую редакцию Положения о порядке и условиях реализации природных алмазов, определяющего основные принципы коммерческих отношений АЛРОСА с покупателями сырья. Документ предусматривает сегментацию клиентов и соответствующих договоров о поставках алмазов на три категории в зависимости от характера бизнеса: ритейл, огранка алмазов и трейдинг. «АЛРОСА уделяет большое значение стабильности поставок алмазного сырья, удовлетворению подтверждённого спроса и минимизации неблагоприятных для рынка спекулятивных настроений. Поэтому мы обновили модель взаимодействия с клиентами, сделав фокус на формировании добавленной стоимости после продажи алмазов. Работа по новой схеме с обновленным составом участников ALROSA ALLIANCE обеспечит клиентам и компании стабильность поставок и будет способствовать балансу спроса и предложения на рынке», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. Долгосрочные договоры, заключаемые на три года с крупнейшими огранщиками, трейдерами и ювелирными холдингами, а также потребителями технических алмазов – основа системы продаж АЛРОСА, на них традиционно приходится большая часть всех продаж компании. АЛРОСА уделяет большое внимание гарантиям ответственного ведения бизнеса на протяжении всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Все долгосрочные клиенты обязаны соответствовать «Принципам ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса», в основе которых лежат законодательные акты РФ, ключевые документы ООН и лучшие инициативы по внедрению норм ответственного ведения бизнеса на отраслевом уровне.

Перечень участников ALROSA ALLIANCE с 1 января 2022 г.: