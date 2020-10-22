АЛРОСА объединит свои гранильные активы в единый производственный комплекс

АЛРОСА приступила к реализации плана по объединению всех принадлежащих ей гранильных активов в единый производственный комплекс. Масштабным проектом будет заниматься назначенный весной этого года директором ограночного комплекса АЛРОСА Дмитрий Амелькин. Для эффективной координации проекта он также возглавит крупнейший гранильный актив АЛРОСА – смоленский завод «Кристалл».

На сегодняшний день в состав группы АЛРОСА входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (г. Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (г. Барнаул) и ПО «Кристалл» (г. Смоленск). В совокупности на их долю приходится более половины всей российской огранки.

План интеграции разработан в соответствии со стратегией развития гранильного комплекса, который был утвержден Наблюдательным советом АЛРОСА в конце 2019 года. Цель реорганизации – более эффективное распределение сырья и организация производственных процессов. В 2021 году планируется организационное и юридическое объединение трех производственных площадок. С одной стороны, это позволит более эффективно перераспределять производство бриллиантов между различными площадками, с другой – быстро обмениваться наработанными практиками. Кроме того, различные производственные площадки смогут подстраховывать друг друга на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в одном из регионов присутствия.

«В настоящее время нашей приоритетной задачей является интеграция всех гранильных активов в единый производственный комплекс. За этот процесс будет отвечать Дмитрий Амелькин, который весной этого года был назначен директором ограночного комплекса АЛРОСА. При этом мы считаем логичным, если он будет совмещать эту должность с должностью руководителя ПО «Кристалл», поскольку это наше крупнейшее гранильное предприятие, и именно вокруг него будет строиться объединенный комплекс. На этой позиции он сменил Мурада Чапарова, который принял решение покинуть компанию по окончании срока действия контракта 14 октября», – сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Он также поблагодарил экс-директора «Кристалла» за вклад в развитие компании. «Нынешний год выдался исключительно тяжелым для всей алмазно-бриллиантовой отрасли, но в особенности для гранильных предприятий. Смоленский «Кристалл» не стал исключением. С начала апреля и до середины августа почти весь коллектив завода находился в вынужденном простое, вызванном угрозой распространения коронавируса. Тем не менее, несмотря на объективные сложности, предприятие продолжало тестировать новые подходы к алмазообработке и перспективное оборудование, работало над повышением операционной эффективности. В этом, безусловно, большая заслуга Мурада Мухарбиевича», – отметил гендиректор АЛРОСА.

Справка:

Дмитрий Николаевич Амелькин в 2004 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «финансы и кредит». Работал в PriceWaterhouseCoopers, затем возглавлял подразделение по стратегическому развитию в страховой компании «Ингосстрах», позже – в СОГАЗе, а также отвечал за проектное управление в структурах Сбербанка. С 2017 года возглавляет Центр стратегических проектов и аналитики (ЦСПА) АЛРОСА, а с марта текущего года занимает также должность директора ограночного комплекса АЛРОСА.