АЛРОСА – новый шаг к открытости

Без социальной и благотворительной деятельности сегодня невозможна деятельность ни одной промышленной компании. «АЛРОСА» направляет на благие дела около трех процентов от своей выручки. Крупные проекты у всех на устах, но многие социально-направленные, увы, остаются в тени.

Буквально на днях «АЛРОСА» запустила интернет-портал, посвященный этой теме. Подробнее о нем «Якутии» рассказал заместитель генерального директора компании Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ.

О конкретных делах

– Алексей Прокопьевич, в эти дни АЛРОСА анонсировала запуск интернет-портала care.alrosa.ru, посвященный социальным инициативам и инвестициям компании в Якутии и других регионах присутствия. Какие задачи компания ставит перед своим новым интернет-проектом? Цель портала – просто информирование о деятельности компании?

– Особенности нашей жизни в последний год, связанные с ограничениями в живом общении из-за противоэпидемических мер, а также некоторые наши наблюдения, сделанные во время сбора вопросов жителей республики перед проведением интерактивного Хозактива в марте 2020 года, критические высказывания в наш адрес об отсутствии конкретики при информировании о деятельности компании, заставили нас искать новые каналы общения с людьми.

Мне по долгу службы приходится много общаться с людьми, не только в улусах алмазной провинции, и очень часто я вижу, что люди просто не знают, что конкретно сделала, построила, создала для них «АЛРОСА». Когда же рассказываешь о конкретных делах, многие вопросы снимаются. Так появился этот проект.

Его основная задача не просто информировать, но вступать в активное взаимодействие со всеми, кто интересуется построенными, строящимися или запланированными к строительству и реализации социальными объектами и мероприятиями. Размещена актуальная информация о социальных, благотворительных и экологических проектах, о направляемых на развитие регионов средствах, сформирован канал обратной связи между людьми, сообществами, с одной стороны, и специалистами, ответственными за реализацию проектов на местах.

В день запуска сайта генеральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ так определил его направленность: «Создавая этот портал, мы ставили перед собой несколько целей. Первое – рассказать общественности о конкретных делах, реализованных инициативах и построенных социальных объектах, которые стали возможны благодаря средствам от алмазодобычи и ответственному подходу компании.

Созданные в отдаленных районах современные школы и больницы, вместо которых раньше были холодные деревянные здания, детский летний отдых, оплата лечения – для нас каждый такой проект — это повод для радости, потому что это помогает людям.

Другая цель – привлечь людей к теме социальной инфраструктуры, предложить им более активное участие в этом вопросе. Каждый проект на сайте содержит отчетность и контакты ответственных лиц, а значит, каждый человек может задать волнующий его вопрос по срокам сдачи объектов, их назначению и т.п. Возможно, для кого-то такая обратная связь станет и возможностью предложить улучшения в работе социальных объектов».

– Сегодня на сайте размещены материалы, раскрывающие реализацию 70 социальных проектов. Как будет развиваться сайт, какие еще разделы будут доступны посетителям интернет-ресурса?

– Со временем здесь появится информация и о других инициативах, поскольку компания реализует более 500 проектов ежегодно. На странице каждого проекта опубликована информация о реализации и отчет благополучателя. Также есть форма обратной связи и контакты для получения более подробной информации. Так, например, 1 ноября получена эксплуатационная документация на здание терапевтического отделения больницы в Батагае. Скоро состоится его открытие и соответствующая информация появится на нашем сайте. О том как функционирует здание, тепло ли там, насколько оно современно и соответствует ожиданиям жителей Верхоянского района, можно спросить строителей и ответственных людей прямо у нас на сайте. Это особенно актуально сейчас, ведь в условиях пандемии не все смогут побывать на открытии здания и лично убедиться в качестве проведённой подрядчиками работы.

Социальные нужды

– Расскажите о последних крупных социальных проектах, которые реализовала компания.

– За счет средств пожертвований АЛРОСА сейчас в республике идет строительство нескольких крупных объектов, в том числе Дворца культуры и духовного развития в с. Намцы, Многофункционального культурно — досугового комплекса имени народного артиста СССР Дмитрия Ходулова в с.Майя, культурно-спортивного комплекса в п.Зырянка .

Введены в эксплуатацию за последние годы школа на 90 учащихся в с.Абый, спортивный зал для адаптивных видов спорта в с. Бетюнцы, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Харысхал» в г. Мирный, сельский клуб в с. Усун-Кюель, Республиканский детский реабилитационный центр в г.Якутске и другие значимые учреждения социальной сферы.

В муниципальных образованиях Вилюйского региона введены в строй 14 водоочистных сооружений, качественной питьевой водой будут снабжены жители 29 населённых пунктов. В эти дни в Верхоянском районе готовится к открытию терапевтическое и детское отделение на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. В 11 селах Якутии построены современные, многофункциональные детские комплексы для досуга и всестороннего развития детей.

Ответственность и обратная связь

– Особое место в структуре социальных инвестиций занимает поддержка Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).

За период с 2011 по 2019 год компания перечислила фонду 6,265 млрд рублей. Благодаря участию АЛРОСА стало возможным построить и отремонтировать свыше 100 образовательных, спортивных, культурных и социальных объектов и реализовать несколько десятков различных проектов, направленных на поддержку и преумножение человеческого капитала. Профинансировано строительство двух жилых домов, пяти школ и образовательных учреждений, десяти спортивных сооружений, пяти объектов культурного назначения, трех объектов памятных сооружений и музеи, пяти реабилитационных оздоровительных центра, трех больниц. Данные объекты расположены в 17-ти улусах республики.

В 2018 году в Якутске открылся реабилитационный центр для детей с различными нарушениями здоровья. К ее открытию в Якутии насчитывалось более 6 тысяч детей-инвалидов, более 4 тысяч из них нуждались в полноценной реабилитационной помощи, но фактически такой помощью была охвачена только половина нуждающихся. Специализированные центры тогда работали только в Нерюнгри и Нюрбе. Было крайне неудобно и затратно ездить в Нерюнгри из Якутска и других районов республики. Учитывая эту ситуацию, АЛРОСА решила вернуть надежду тысячам родителей и дать детям восстановить своё здоровье в максимально комфортных условиях. Сегодня детский реабилитационный центр в столице Якутии принимает до 3,5 тысяч маленьких пациентов в год. Общая стоимость работ и оснащение современным оборудованием составили свыше 1 млрд рублей.

И таких примеров я могу привести сотни. Тема социальной ответственности АЛРОСА заслуживает отдельной большой статьи. Поэтому компания готова к продолжению разговора на эту тему и напрямую с журналистами, и с жителями региона через вновь запущенный сайт о социальных проектах — http://care.alrosa.ru/ . Сайт будет развиваться и совершенствоваться — главное, он должен стать полезным каналом для инициативных и неравнодушных людей.