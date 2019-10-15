АЛРОСА: Не согласны с решением суда и будем обжаловать

Решением Верховного суда РС(Я) от 15.10.2019 в удовлетворении жалобы АЛРОСА на постановление Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) от 09.04.2019 и решение Мирнинского районного суда от 15.08.2019 было отказано.

Конкретные причины, по которым Верховный суд Республики Саха (Якутия) принял такое решение, нам пока неизвестны, поскольку была объявлена только резолютивная часть решения.

В свою очередь АЛРОСА не согласна с указанным решением и намерена его обжаловать в кассационном суде общей юрисдикции. Позиция Компании в отношении вменяемого нарушения остаётся неизменной – причиной происшествия на прииске «Ирелях» явились не какие-либо действия или бездействие Компании, а аномальный ливневый паводок с последующим разрушением бесхозной дамбы у СОТ «Горняк», что повлекло не только повреждение дамб на прииске, но также разрушение участка автомобильной дороги «Анабар».