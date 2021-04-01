АЛРОСА назвала нового руководителя Удачнинского ГОКа

Сергей Павленко, ранее занимавший должность главного инженера Удачнинского ГОКа, с 1 апреля возглавит УГОК и будет координировать работу предприятий компании в Удачном.

Сергей Витальевич Павленко родился в Удачном. В АЛРОСА пришел после окончания Московского государственного горного университета по специальности «горный инженер» в 2000 году, начав карьеру на карьере Удачный слесарем-ремонтником 4 разряда. В течение следующих 10 лет прошел путь до начальника участка горной механизации карьера.

В 2010 году был назначен главным инженером Удачнинского ремонтно-специализированного цеха, а через год стал начальником цеха. С 2014 года и до последнего времени занимал должность главного инженера УГОК.

Является лауреатом премии имени Л.Л. Солдатова 2007 года, в 2018 г. награжден знаком «За заслуги перед г. Удачным», имеет ряд других наград.

На новой должности Сергей Павленко сменит Романа Денискина, возглавлявшего УГОК с 2019 года и покидающего компанию в связи с окончанием срока действия контракта.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов:

– На новой позиции перед Сергеем Витальевичем открываются большие возможности. Вся его жизнь неразрывно связана с Удачным и Удачнинским ГОКом, он прекрасно разбирается во всех аспектах работы комбината, имеет за плечами огромный производственный и управленческий опыт. Не сомневаюсь, что он с успехом справится с теми большими задачами, которые стоят сегодня перед Удачнинским ГОКом.

Также хочу искренне поблагодарить за работу Романа Валентиновича Денискина, который за последние два года внес существенный вклад в развитие Удачнинского ГОКа, успешно реализовал целый ряд проектов. Желаю ему всяческих успехов и уверен, что его экспертиза будет востребована в лучших российских компаниях.

СПРАВКА:

Удачнинский ГОК основан в 1979 году и является градообразующим предприятием города Удачного, который расположен в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Комбинат разрабатывает трубки «Удачная», «Зарница» и Верхне-Мунское месторождение. Обработка руды осуществляется на обогатительной фабрике №12. По итогам 2020 года комбинат добыл 5 млн карат алмазов.