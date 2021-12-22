АЛРОСА назвала алмаз в 91,86 карат именем героини эвенской сказки

АЛРОСА присвоила наименование Кындыкан факту извлечения крупного желто-коричневого алмаза массой 91,86 карата в честь героини эвенского фольклора – маленькой девочки, которую 200 лет назад чудом нашли живой якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, все остальные жители которого умерли от оспы.

Кындыкан стала символом стойкости, силы духа, самобытной ценности коренных малочисленных народов Севера. Эта история вдохновила на создание одноименного проекта, цель которого привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения традиций и культуры коренных малочисленных народов.

Алмаз имеет желто-коричневый цвет и размеры 25х16х22 мм. Он был добыт в 2021 году на одном из россыпных месторождений АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия АЛРОСА, которое работает на бескрайних арктических просторах Якутии, где исторически живут коренные малочисленные народы Севера. Данный алмаз была найден в Оленекском улусе, одном из самых холодных регионов в Северном полушарии. АЛРОСА впервые объявила о поддержке проекта «Кындыкан» в сентябре 2021 года. Это стало очередным шагом компании в стремлении к сохранению исторических ценностей коренных малочисленных народов Якутии.

С момента своего создания АЛРОСА принимает участие в жизни коренных народов, поддерживает родовые общины оленеводов и рыбаков, обучает их по разным специальностям и дает работу, обеспечивает всем необходимым для ведения полноценного быта, занимается организацией национальных праздников, доставляет продукты в отдаленные и труднодоступные поселения.

«В АЛРОСА существует добрая традиция присваивать наименования фактам извлечения алмазов. В этот раз мы решили назвать алмаз, добытый на Крайнем Севере, именем маленькой эвенской героини Кындыкан и прекрасного проекта, который делает многое для того, чтобы голоса коренных малочисленных народов Севера были услышаны. В АЛРОСА всегда восхищались их стойкостью и сильным характером, их богатой историей и вековыми традициями. Наша общая задача – сохранить все это для будущих поколений и рассказать эту историю миру», — отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка:

АЛРОСА активно поддерживает коренные малочисленные народы Якутии. Компания стремится найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных малочисленных народов для достижения устойчивого социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни, сохранения и развития национальной культуры народов. Все это становится возможным благодаря инициативе DiamondsThatCare, в рамках которой компания направляет 8% своей выручки на финансирование социальных и экологических проектов в регионах присутствия. Компания финансирует девять улусов «алмазной провинции» Якутии, уделяет большое внимание поддержке быта жителей самых северных районов, оказывает помощь в сельскохозяйственной и традиционной промысловой деятельности, финансирует социальные мероприятия и вносит тем самым существенный вклад в региональное развитие. АЛРОСА старается популяризировать культуру и традиции коренных малочисленных народов Якутии: в подразделениях культурно-спортивного комплекса компании насчитывается 13 коллективов самодеятельности якутского народного творчества, в которых занимаются более 200 человек. Компания также занимается продвижением национальных праздников, языков, обычаев и традиций народов Севера: в 2020 году дочерняя компания «Алмазы Анабара» приняла участие в запуске интернет-портала, направленного на сохранение языков и обычаев коренных народов Севера.