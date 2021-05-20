АЛРОСА направит 120 млн на организацию детского отдыха

АЛРОСА направит 120 млн рублей на организацию детского летнего отдыха в 2021 году. Им планируется охватить 1 227 детей. Об этом на корпоративном форуме «Хозактив-2021» сообщил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

В этом году АЛРОСА предложит для детей работников компании выездной централизованный детский отдых на побережье Черного моря. Культурно-спортивный комплекс организует также отдых в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Мирнинском районе Якутии и дополнительный отдых детей, занимающихся в спортивных секциях и творческий кружках.

Путевку в ДОЛ «Орленок» могут приобрести и работники сторонних организаций. Стоимость отдыха для их детей будет составлять 34 630 рублей. Каждая смена будет уникальна. Кроме традиционного досуга и профильных смен, в ДОЛ будут проведены мастер-классы, направленные на получение навыков работы с различными программами, создание видеороликов.

«На организацию летнего детского отдыха в ДОЛ «Орленок» в этом году выделяем 82,3 млн рублей. Самое главное отличие нынешней детской оздоровительной кампании от прошлых лет в том, что для детей работников СП и ДЗО АЛРОСА установлена одинаковая цена», — отметил Сергей Иванов.

За путевку в ДОЛ «Орленок» родительский взнос для работников СП и ДЗО составит 10 470 рублей. Программа лагеря будет ориентирована на возраст 7-14 лет. Продолжительность летних сезонов — 14 дней.