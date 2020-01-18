АЛРОСА намерена возобновить добычу алмазов из трубки «Мир»

АЛРОСА приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки «Мир» в рамках стратегического инвестиционного проекта компании по восстановлению добычи алмазов на уникальном месторождении.

На первом этапе специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) АЛРОСА проведут работы на глубине 1200 — 1600 м от поверхности, то есть на горизонтах от -900 до -1300 метров. Это позволит точнее изучить размеры трубки, ее положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения. Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 млрд рублей.

Геологоразведочные работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов, и подготовить отчет с подсчетом запасов в 2022 году. «Основные буровые работы выполняет подрядная организация ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ», договор с которой заключен по результатам проведенного ВГРЭ тендера. Подрядчик имеет положительный опыт строительства глубоких и сверхглубоких разведочных и эксплуатационных скважин для крупнейших нефтегазодобывающих компаний, владеет современными технологиями точного направленного бурения и обладает собственной производственной базой в Мирнинском и Ленском районах. После обработки всего массива информации институтом Якутнипроалмаз будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчет с подсчетом запасов», — сказал начальник ВГРЭ Сергей ХВОСТИК.

После утверждения правлением АЛРОСА эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Разведку бурением предстоит вести в пределах водоносных горизонтов и мощных соленасыщенных пластов. Поэтому при планировании и проведении работ особое внимание уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Планируется, что из одного материнского ствола будут пробурены 15 отдельных разведочных стволов, которые охватят всю глубокую часть трубки и дадут уникальные знания о геологии месторождения.

Параллельно будет осуществляться бурение двух вертикальных скважин для изучения инженерно-геологических условий месторождения в преддверии проектирования будущих стволов рудника.

Согласно принятой в 2019 году концепции, решение относительно будущего подземного рудника «Мир», с 2017 года находящегося на консервации, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. Они, по предварительным оценкам, займут 6-8 лет.