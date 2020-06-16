АЛРОСА-ЛЕНА ввела в эксплуатацию новые нефтеналивные баржи

Две несамоходные нефтеналивные баржи, построенные по заказу судоходной компании АЛРОСА-ЛЕНА, совершили первые грузовые рейсы, доставив в Ленск 3,7 тыс. тонн дизельного топлива для предприятий алмазной промышленности.

Как сообщалось ранее, обе баржи были изготовлены и спущены на воду Самусьским судостроительно-судоремонтным заводом (г. Томск) в 2019 г. Это первые за последние 30 лет новые суда, которыми пополнился Ленский флот. Одна из барж (МН-2019) совершила свой первый рейс 27-31 мая из Усть-Кута в Ленск. На ее борту находилось почти 1,8 тыс. тонн дизельного топлива. Вторая баржа (МН-2018) перевезла 1,9 тыс. тонн по тому же маршруту 5-9 июня. В обоих случаях транспортировка прошла успешно и в предусмотренные сроки. Планируется, что всего за время навигации по Лене (май-октябрь) баржи совершат по 10 рейсов и перевезут до 30-35 тыс. тонн топлива.

Баржи являются во многом уникальными для всего Ленского бассейна. Так, при достаточно большой грузоподъемности каждой баржи, составляющей 2 тыс. тонн, они имеют очень малую осадку (менее двух метров), что позволяет им работать даже в случае сезонного обмеления на Лене. Кроме того, данные суда были изначально спроектированы и построены с двойным корпусом, что существенно повышает их экологическую безопасность, снижает возможные риски воздействия на окружающую природную среду. Баржи предназначены для перевозки топлива для нужд промышленных северных площадок АЛРОСА.