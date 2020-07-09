АЛРОСА корректирует сроки проведения торговых сессий

АЛРОСА по итогам анализа рыночной конъюнктуры приняла решение о корректировке сроков проведения торговых сессий в июле и августе.

Июльская торговая сессия, изначально намеченная на 13-17 июля, пройдет в период с 27 по 31 июля. Соответствующее решение призвано поддержать клиентов компании, которые высказали потенциальную заинтересованность в приобретении алмазов в этот период.

Чтобы поступление сырья на рынок было более равномерным, АЛРОСА также приняла решение сдвинуть следующую сессию, стоявшую в графике на 10-14 августа, на вторую половину месяца. Точные даты будут объявлены позднее.

Также, стремясь эффективнее сбалансировать предложение сырья со спросом, компания приостанавливает производство алмазов технического назначения ситовых классов ниже -3, а также шлифпорошков на ближайшие полгода.

«АЛРОСА следует ответственному подходу к продажам и находится в постоянном диалоге со своими клиентами, внимательно отслеживая состояние рынка и реагируя на его запросы. Мы на протяжении последних трех торговых сессий давали нашим клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставляя возможность переносить предусмотренные контрактами объемы на последующие периоды года. Сейчас, когда крупнейшие конечные рынки сбыта демонстрируют признаки оживления, мы идем навстречу пожеланиям наших покупателей и вносим коррективы в график, который был составлен еще в прошлом году, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Мы убеждены, что установление баланса спроса и предложения – это главный инструмент нормализации уровня запасов в огранке».

Реагируя на ситуацию, сложившуюся в глобальной алмазно-бриллиантовой отрасли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, АЛРОСА в 2020 году примет комплекс мер для снижения издержек, по итогам реализации которых добыча алмазов может составить 28-31 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат.