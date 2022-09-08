08.09.2022
10:40
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Образование

АЛРОСА-класс теперь и онлайн

АЛРОСА-КЛАСС — предлагает набор для обучения со всей республики.

  • Современные классы оборудованы компанией АЛРОСА
  • Онлайн АЛРОСА-КЛАСС готов набрать до 20 воспитанников
  • Ученики АЛРОСА-КЛАССА получают углубленные знания по точным наукам
  • Знакомятся с производственной деятельностью компании
  • Выпускники могут стать стипендиатами АЛРОСА и трудоустроиться в компанию возле ВУЗ-а

Фото: видео АЛРОСА
Источник: Пресс-служба АЛРОСА

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