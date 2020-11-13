«АЛРОСА ИТ» выбрала 7 финалистов «Стартап экспедиции Б8»

Компания «АЛРОСА ИТ» в онлайн-формате определила проекты, с которыми будет сотрудничать для решения различных технологических задач. На трек «АЛРОСА ИТ» было подано самое большее количество заявок в рамках Всероссийского конкурса «Стартап экспедиция Б8». Из 83 заявок на финальную питч-сессию были отобраны 20 проектов, семь из которых прошли в финал. В финал вышли проекты: “Алмазоискатель” (г. Иркутск) — ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов; BaseTracK (г. Москва) — разработка беспилотных технологий; “Digit платформа” (г. Новосибирск) – платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона; Loginom (г. Рязань) — платформа для реализации аналитических процессов; MONQ Digital Lab (г. Москва) — платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИ; «Система диспетчеризации» (г. Тула); «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва). “Это наш первый опыт работы в подобном формате, который дает возможность отбирать самые современные технологии и решения. Мы уже сейчас понимаем, как взаимодействовать с компаниями, которые выделили на итоговом треке, у нас есть конкретные бизнес-кейсы, с которыми можно работать”, — отметил директор по ИТ ПАО АК “АЛРОСА” Максим Каданцев. “Для нас этот трек особенно важный. Якутия является акционером, входит в Наблюдательный совет компании “АЛРОСА”. Компания формирует существенную часть бюджета республики, поэтому нам хочется, чтобы “АЛРОСА” развивалась и становилась сильнее, и со своей стороны мы бы могли принимать в этом активное участие”, —прокомментировал Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Команды проектов Lienda и «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» получили возможность выйти на второй этап следующего отбора Акселератора “Б8”, а проекты Bootman.one, BaseTracK и Loginom приглашены для сотрудничества с Дальневосточным фондом высоких технологий. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране “Стартап экспедицию Б8” провели в онлайн-формате, что позволило значительно расширить географию участников — заявки на конкурс были поданы из 40 городов в 34 регионах РФ. Первая «Стартап экспедиция» проходила с октября по декабрь 2019 года в очном формате.