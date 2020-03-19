АЛРОСА испытывает системы контроля усталости водителей

Система оптического контроля усталости водителя призвана снизить количество нарушений правил дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием карьерного и транзитного транспорта АЛРОСА.

Согласно статистике по компании за 2019 год, основными причинами ДТП были засыпание водителя за рулем, отвлечение от управления автомобилем и потеря контроля за его движением.

Для уменьшения количества нарушений правил дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествий АЛРОСА в тестовом режиме запустила систему оптического контроля усталости водителя «ОКО Майнинг».

«Компания закупила системы оптического контроля усталости водителя «ОКО Майнинг». В Нюрбинском ГОК оборудование установлено на карьерный самосвал, в Удачнинском ГОК — на автопоезд Volvo. С привлечением производителя проведено обучение персонала и инструктаж водительского состава по их эксплуатации. Испытания начались в марте 2020 года», — рассказал Константин Шепырев, начальник отдела реализации проектов и улучшений Управления эксплуатации транспорта и обеспечения производства АЛРОСА.

Новая система производства «ОКО Системс» предупреждает засыпание за рулем, а также собирает и передает данные о состоянии работника и его действиях на сервер. Устройство, внешне похожее на видеорегистратор, устанавливается в кабине машины. Система реагирует на мимику водителя, повороты головы и движение глаз. Когда данные свидетельствуют о том, что водитель засыпает или отвлекается от управления транспортным средством, незамедлительно включается звуковой сигнал. После этого водитель должен перевести взгляд на дорогу и нажать кнопку подтверждения состояния. Если происходит потеря концентрации более 10 секунд, включается режим «паника» (постоянный сигнал сирены). Система оповещает диспетчера, и в случае переутомления водитель отправляется на участок для стоянки.

Дочернее предприятие АЛРОСА «Севералмаз» с августа 2019 года также проводит испытания системы бесконтактного оптического контроля усталости на пяти карьерных самосвалах.

Сейчас специалисты АЛРОСА ведут контроль за эксплуатацией системы.

Параллельно компания также планирует провести испытание импортного оборудования CATERPILLAR DSS-H (США). Систему планируется установить на технику Удачнинского ГОК и Алмаздортранса, по три единицы на каждое предприятие.

В случае положительного заключения по итогам испытаний будет подготовлено предложение о масштабировании проекта в рамках компании.