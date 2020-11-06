АЛРОСА инвестирует более 100 млн рублей в смоленский «Кристалл»

АЛРОСА инвестирует более 100 млн рублей в технологическое развитие смоленского «Кристалла» в 2021 г. и планирует обеспечить полную загрузку его ограночных мощностей. Об этом заявил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов по итогам рабочей поездки в Смоленск в четверг, 5 ноября.

Сергей Иванов посетил смоленский завод «Кристалл», где встретился с руководством предприятия, осмотрел производственные участки, а также проверил, как на заводе реализуются противоэпидемические мероприятия, призванные обезопасить работников от заболевания коронавирусом.

По словам гендиректора АЛРОСА, последние семь месяцев стали сложным испытанием как для АЛРОСА в целом, так и для трудового коллектива смоленского завода «Кристалл». Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на алмазно-бриллиантовую отрасль. В результате последовавших локдаунов и закрытия границ начиная с марта 2020 г. торговля бриллиантами на основных мировых рынках практически прекратилась. Импортно-экспортные операции основных ограночных центров в I пг. 2020 г. упали почти на 60% относительно I пг. 2019 г. Одновременно с этим возникла необходимость обеспечить максимальную защиту персонала завода «Кристалл» от угрозы распространения короновирусной инфекции. В сложившихся условиях «Кристаллу» пришлось принять меры, связанные как с сокращением персонала, так и с введением режима простоя и, впоследствии, режима неполной рабочей недели. При этом важно отметить, что все указанные процедуры и связанные с ними выплаты производились в полном соответствии с требованиями трудового законодательства.

«Благодаря наметившимся в конце III кв. положительным сдвигам на мировом ювелирном рынке, постепенно стал возвращаться спрос на бриллианты. Уже в октябре-ноябре это позволило под заказы клиентов обеспечить увеличение загрузки нескольких участков производства и, как следствие, перевести сотрудников этих участков на четырёхдневную рабочую неделю. С 1 декабря планируем вывести завод на полную рабочую неделю», – сообщил Сергей Иванов по итогам поездки. – Режим работы завода в 2021 г. будет во много зависеть от того, как будет развиваться макроэкономическая и эпидемиологическая ситуация. При позитивном развитии рынка руководство АЛРОСА видит возможность обеспечить полную загрузку ограночных мощностей. При этом, независимо от ситуации на рынке, Группа АЛРОСА планирует в 2021 г. инвестировать более 100 миллионов рублей в приобретение нового оборудования для «Кристалла».

Он также напомнил о планах консолидации всех гранильных мощностей Группы АЛРОСА на базе «Кристалла», о чем АЛРОСА официально объявила ранее в октябре. Так, уже в ближайшие несколько месяцев в состав «Кристалла» войдет ограночная площадка АЛРОСА в Барнауле, а в 2021 году планируется присоединение и московских гранильных мощностей. Руководство АЛРОСА считает, что такие изменения позволят обеспечить максимальный обмен опытом между коллегами и наиболее эффективно перераспределять сырье между площадками.