АЛРОСА информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям-2027 в соответствии с требованиями российского законодательства

30 декабря 2022 г. – АЛРОСА сообщает об исполнении обязательств по выплате очередного купона по выпуску еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2027 г. («Еврооблигации»), установленного к оплате 25 декабря 2022 г. и в связи с выходными и праздничными днями в США и Великобритании причитающийся к выплате 28 декабря 2022 г. («Купон»).

В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 30 декабря 2022 г. компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей. Реестр сформирован по состоянию на 23 декабря 2022 г., которое является рабочим днем, предшествующим установленной дате оплаты Купона, по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей Еврооблигаций. Выплата Купона произведена в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России от 08.07.2022 г.

Исполнение обязательств по выплате купонов держателям Еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.

Компания признает свои платежные обязательства по Еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей Еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации.