АЛРОСА и малое предпринимательство Якутии: перспективы сотрудничества

Во вторник, 7 июля, в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма между Правительством РС(Я) и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов РФ.

В рамках сотрудничества будет принят отдельный документ, регламентирующий порядок взаимодействия региональных и муниципальных властей с участниками проекта. В нем также будут определены условия и порядок включения промышленных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в реестры участников. После чего последним будут предложены финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки.

Об этом и других аспектах сотрудничества крупного и малого бизнеса в Якутии, наше сегодняшнее интервью с министром предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Ириной ВЫСОКИХ.

— Ирина Сергеевна, кто может рассчитывать на включение в реестр участников проекта?

—— Этот вопрос волнует очень многих, поэтому следует пояснить, что участниками проекта смогут стать не только крупные промышленные предприятия, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством. Это — кузнецы, производители сувенирной и ювелирной продукции, пищевых продуктов и т.д.

—Что им это даст?

— Участие в проекте позволит продвигать свой бренд, повысить имидж, узнаваемость и, что немаловажно, привлечь новых клиентов не только из нашей республики, но и регионов России и зарубежных стран.

— Многие считают, что «АЛРОСА» имеет опыт в развитии нового направления. Насколько это верно?

— Да, это правда. Компания уже много лет успешно реализует проект маршрута «Алмазный путь» и является одним из организаторов «Бриллиантовой недели Якутии».

— Какие перспективы Вы видите в области взаимодействия и сотрудничества крупных промышленных предприятий с малым бизнесом Якутии в части развития промышленного туризма? В «АЛРОСА»?

— Это новое направление, поэтому предстоит решить много вопросов. Важно встретить понимание со стороны крупных компаний, которые до сегодняшнего дня, к сожалению, не столь охотно шли на переговоры в части допуска на свои рабочие площадки и территории.

Но, учитывая новый этап в развитии промышленного туризма, мы уверены в активном сотрудничестве не только с «АЛРОСА», но и другими крупными промышленными предприятиями Якутии.

Касательно перспектив сотрудничества именно с алмазниками отмечу, что в рамках взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства менеджеры компании регулярно проводят обучающие семинары по обеспечению доступа местных предпринимателей к закупкам заказчика. Это конструктивное и взаимно очень полезное для всех направление работы.

— Можете привести какой-то удачный пример сотрудничества?

— Конечно. Возьмем дочернее предприятие алмазной компании «АЛРОСА-торг», которое работает в сфере общественного питания с 2018 года. Основное направление деятельности — организация рабочего питания в столовых, расположенных в Удачном, Мирном, Ленске, Айхале, а также на удалённых объектах – вахтовых комплексах на Накыне и Верхней Муне.

Кроме того, «АЛРОСА-торг» обеспечивает бортовым питанием авиакомпании, которые совершают полеты из аэропорта «Мирный», а в летний период организовывает питание в детских лагерях «Орлёнок» и «Алмаз».

Так вот, предприятие специально закупает качественную, свежую, экологически чистую продукцию только у местных фермеров. Конечно, для них это является большой подмогой, способствует развитию хозяйств и, самое главное, делает местный продукт востребованным.

К примеру, молодые фермеры Максим и Юлия Барамыгины из села Хамры Ленского района уже много лет сотрудничают с «АЛРОСА-Торг».

— Получается, что одно из перспективных направлений, которое следует развивать, это – сотрудничество с местными производителями сельскохозяйственной продукции?

— Да, этот опыт могли бы перенять и другие работающие в Якутии крупные промышленные компании. Обеспечить хорошие условия труда своим работникам – один из ключевых факторов эффективной работы любого предприятия. Мы все понимаем, что сбалансированный рацион улучшает состояние здоровья работников. А полноценное питание невозможно без качественных, экологически чистых продуктов.

Сейчас тема сбыта сельхозпродукции в республике стоит остро. Жители наслегов, а также главы муниципальных образований неоднократно поднимали ее на наших встречах. Поэтому считаю, что такая форма сотрудничества взаимовыгодна и наиболее удобна для крупных предприятий и местных производителей.

С одной стороны, крупные предприятия получают экологически чистую местную продукцию, а с другой, у наших фермеров появляется постоянный покупатель. Вследствие чего они становятся финансово устойчивыми и имеют возможность развиваться дальше.

— Есть ли у руководства крупных предприятий республики понимание важности поддержки малого бизнеса?

—— Экономическая устойчивость малых предприятий в значительной мере зависит от их деловых взаимоотношений с более крупными предприятиями. То есть крупный и малый бизнес зависимы друг от друга — при наличии хотя бы одного крупного предприятия развивается и малый бизнес, поскольку появляется устойчивый спрос на сопутствующие услуги.

Мы заинтересованы в том, чтобы крупные заказчики максимально сотрудничали с местным бизнесом. Такая кооперация полезна и заказчикам, и нашим предпринимателям, и региону. В целом, развитие сотрудничества малого бизнеса и крупных предприятий — одна из важных задач для экономики республики. Тем более, в этом очень заинтересован и сам бизнес.

Например, мы успешно сотрудничаем с «АЛРОСА» в части возможности увеличения закупок у малого и среднего бизнеса. Алмазники являются постоянными активными участниками всех семинаров по закупкам, где в качестве эксперта выступала Корпорация МСП. Как результат, количество субъектов малого бизнеса среди партнеров компании растет. Надеюсь, эта тенденция продолжится.

— Крупные компании обычно должны выбирать подрядчиков на тендерах, то есть в условиях конкурса. Насколько конкурентоспособны якутские предприниматели по сравнению с конкурентами из других регионов? И с точки зрения цены, и с точки зрения качества?

— Наши предприниматели справедливо полагают, что местная продукция вполне конкурентоспособна и обладает определенными преимуществами. Например, при переходе на закупку разливного молока и охлажденного мяса вместо замороженного.

Подобные условия позволили бы местным товаропроизводителям поставлять свежую продукцию в региональные учреждения социальной сферы, что целесообразно не только с точки зрения логистики, но и физиологии питания.

В целях информирования заказчиков о продукции местных поставщиков, а также продвижения продукции местных производителей на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии в разделе «Сделано в Якутии» приведен перечень местных товаропроизводителей Республики Саха (Якутия).

В ближайшее время будет запущен в работу профильный маркетплейс «Сделано в Якутии» и уже работает портал малых закупок «Web-маркет», где очень хотелось бы видеть компанию АЛРОСА и все ее дочерние организации в качестве заказчиков.

Кроме того, для тех, кто готов расти, мы открыли Центр выращивания проектов при Центре «Мой бизнес», который выполняет функции регионального центра компетенций в данном направлении. В Центре «Мой бизнес» им оказываются полный перечень услуг по информировании, консультировании и т.д.

— Что еще нужно сделать, чтобы поддержать малый и средний бизнес?

— Хотелось бы, чтобы крупный бизнес больше инвестировал в проекты малого бизнеса. Благодаря этому, они могут обеспечить свои потребности в уникальных продуктах, а малый бизнес сможет расширить свое производство – увеличить производственную мощность.

Крупному бизнесу необходимо ориентироваться на потребление услуг и товаров малого бизнеса – местного производства, а малому бизнесу необходимо стремиться к обеспечению качества и соответствию другим требованиям крупных организаций.