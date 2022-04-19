АЛРОСА и «Кындыкан» продлевают конкурс эскизов этнической ювелирной коллекции

15 апреля 2022 г. – АЛРОСА и творческое объединение «Кындыкан» продлевают срок подачи заявок на конкурс эскизов ювелирной коллекции Кындыкан до 1 июня 2022 года.

Цель конкурса – дать молодым ювелирам возможность создать авторскую коллекцию на базе этнических мотивов при поддержке АЛРОСА. В рамках конкурсного задания участники разрабатывают дизайн трех изделий: серьги, кольцо и колье. Центральными элементами каждого украшения в будущей коллекции станут бриллианты.

В рамках продвижения конкурса команда «Кындыкан» 12 апреля провела стратегическую сессию, в которой вместе с представителями АЛРОСА приняли участие ювелиры и дизайнеры, эксперты ювелирной моды и специалисты в области культурных кодов и этнической орнаменталистики, а также представители коренных малочисленных народов Севера. Участники обсудили важность сохранения культуры северных народов Якутии и использование ее традиционных элементов в современном дизайне украшений.

Подать заявку можно на сайте: https://jewelry.kyndykan.com/. Победителей будет выбирать экспертное жюри в период с 15 по 30 июня 2022 года. Украшения по эскизам будут произведены Ювелирной группой АЛРОСА и продаваться на интернет-платформе https://alrosadiamond.ru/. Победителям предложат сотрудничество в работе над коллекциями компании.

«Получив многочисленные обращения от участников, вместе с командой «Кындыкан» мы решили продолжить конкурс. Мы видим, что мастерам необходимо дополнительное время на более детальную проработку дизайна будущих ювелирных украшений. Несколько дней назад в Якутске состоялась стратегическая сессия для ювелиров и дизайнеров, которые также примут участие в конкурсе. Мы рады такому количеству откликов и уверены, что благодаря нашему конкурсу люди смогут узнать больше о Якутии, ее уникальной природе и сильных духом людях с древними традициями и неповторимой культурой. Этнический тренд уверенно возвращается в ювелирную моду вместе с характерным стилем в одежде и аксессуарах. В таком случае это уже не просто модные украшения, но и обереги, наделяющие своего владельца особой силой», — отметила генеральный директор Ювелирной группы АЛРОСА Ирина Морозовская.

«Благодаря поддержке АЛРОСА мы можем быть уверены в том, что у культуры северных народов есть будущее. И этот конкурс призван перенести традиции наших предков в современное ювелирное искусство. Историю Кындыкан пишут неравнодушные люди, которые своим творчеством стремятся рассказать миру о силе Севера и самобытной истории населяющих его народов», — рассказала автор проекта и потомок Кындыкан, Маргарита Попова.

Справка:

АЛРОСА поддержала проект «Кындыкан» в 2021 году в рамках глобальной инициативы DiamondsThatCare, одно из направлений которой – поддержка коренных малочисленных народов Якутии и этнокультурных проектов республики. Сотрудничество началось с издания сказки «Невероятная история Кындыкан», в этом году оно продолжится выпуском короткометражного анимационного фильма.