АЛРОСА и Фонд будущих поколений — селам Якутии

Многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени народного артиста СССР Дмитрия Ходулова будет полностью возведен в с. Майя до конца декабря 2020 года. Объект строится по поручению главы Якутии Айсена Николаева в рамках подпрограммы «Содействие» программы «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений РС(Я) за счет добровольных пожертвований АК «АЛРОСА» (ПАО), которые только в 2019 году составили 850 млн. рублей.

Заказчиком соцобъекта, чье строительство в с.Майя идет полным ходом, является ООО ИСФ «Дирекция по строительству», генеральным подрядчиком — ПК «Мегинострой».

Как рассказал ведущий специалист ООО ИСФ «Дирекция по строительству» Дмитрий Никитин, на сегодня стройготовность объекта составляет 74 % — возведен каркас здания, завершены кровельные работы, установлены окна. Сейчас внутри здания выполняются отделочные работы, монтируются вентиляционное оборудование, устанавливаются трубопроводы отопления и радиаторы, а также утепляется фасад здания.

Проект Многофункционального центра представляет собой двухэтажное здание с общей площадью около 3000 квадратных метров. На первом этаже будут располагаться концертный зал на 300 мест, обеденный зал на 100 мест, помещение для декораций, вестибюль-фойе, подъемник для инвалидов, административные кабинеты и помещения общественного назначения — касса, гардероб и т.д. На втором этаже будут размещены кинозал на 50 мест, фитнесс-зал, хореографические классы с раздевалками.



В новом здании будут проводиться различные культурно-массовые мероприятия не только районного, но и республиканского, всероссийского масштаба. Здесь жителям района будут давать мастер-классы на разные темы, дети и молодежь обязательно найдут занятия по душе: в танцевальных кружках, спортивно-оздоровительных секциях и т.п. Таким образом, ожидается, что досуговый комплекс станет настоящим центром культурно-духовного развития для всех жителей и Мегино-Кангаласского района, и всех районов заречья.

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Важно отметить, что в настоящее время при финансовой поддержке АЛРОСА в республике, помимо культурно-досугового центра в с.Майя, возводится еще 3 крупных соцобъекта. Среди них – терапевтическое и детское отделение на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в п. Батагай Верхоянского улуса, которое будет завершено осенью 2020 года.

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Кроме того, в этом году было начато строительство двух культурных центров в с. Борогонцы Усть-Алданского района и в с.Намцы Намского района, которые будут возведены в юбилейный для республики 2022 год, когда вся общественность будет отмечать 100-летие создания ЯАССР и юбилей легендарного сына народа саха, выдающегося политического и общественного деятеля, одного из основателей государственности Якутии — Максима Аммосова. Одними из значимых событий 2022 года также станут VIII Спортивные игры народов Якутии в с.Борогонцы Усть-Алданского района.

За период с 2011 по 2019 год АЛРОСА перечислила в Фонд будущих поколений 5,439 млрд. руб.