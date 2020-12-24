АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений вводят в строй культурный комплекс и больницу

В уходящем году завершается 5-летняя целевая программа Целевого фонда будущих поколений РС(Я) «Во имя будущего на 2016-20 гг.», Программа финансируемая за счет средств АЛРОСА, реализуется по двум подпрограммам — «Развитие» и «Содействие».

В рамках реализации подпрограммы «Содействие» за последние 5 лет в регионе построены 11 объектов социальной инфраструктуры. А в эти дни ожидается торжественное открытие еще одного крупного объекта на селе — многофункционального культурно-досугового комплекса имени Д.Ф. Ходулова в селе Майя Мегино — Кангаласского улуса.

Этот проект реализован Фондом будущих поколений при финансовой поддержке АЛРОСА. Объем инвестиций составил 308 млн рублей. Заказчиком выступает ООО ИСФ «Дирекция по строительству», генеральный подрядчик — ПК «Мегинострой».

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Комплекс представляет собой двухэтажное здание сложной конфигурации, общей площадью около 3000 квадратных метров. На первом этаже будет находиться концертный зал на 300 мест, обеденный зал на 100 мест, помещение для декораций, вестибюль-фойе, подъемник для инвалидов, административные кабинеты и помещения общественного назначения — касса, гардероб и другие. На втором этаже будут работать кинозал на 50 мест, фитнесс-зал и хореографические классы.

В новом здании будут проводится масштабные культурно-массовые мероприятий улусного и республиканского уровня, занятия творческих и танцевальных кружков, спортивно-оздоровительных секций.

«Возведение крупного объекта стало радостным и долгожданным событием не только для майинцев, но и для всех жителей улуса. Мы прекрасно понимаем, что для формирования сильного успешного региона необходимо развивать культуру, давать молодежи возможность учиться новому и реализовывать себя. Именно поэтому АЛРОСА активно участвует в реализации социальных программ и строительстве таких инфраструктурных объектов, как этот Дворец культуры», — отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Кроме того, в начале следующего года состоится торжественное открытие еще одного значимого объекта – Терапевтического и детского отделения на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в п. Батагай Верхоянского района. Медицинский объект общей площадью 3000 квадратных метров будет предназначен для проведения диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий при заболеваниях терапевтического характера: острых и хронических. В рамках поликлинических услуг будут доступны услуги детских терапевтов и узких специалистов. Заказчиком выступает «ООО Атлант», подрядная организация — ООО «ТЭЛ».

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«Фонд, успешно работающий более четверти века, построил, реконструировал и провел капитальный ремонт более 130 различных объектов социальной сферы. Это создало базовые условия для оздоровления, раскрытия интеллектуального, физического, духовного потенциала детей и молодежи. Благодаря строительству новых объектов в республике состоялись массовые мероприятия федерального и международного значения, которые стали визитной карточкой Якутии, дали стартовые возможности для профессионального становления многих якутян. Сегодня перед фондом поставлены серьёзные задачи по трансформации деятельности, которые направлены на решение важнейших задач развития человеческого капитала. Мы будем и дальше строить современные объекты социальной инфраструктуры, претворять в жизнь проекты, обеспечивающие процветание целостной экосистемы детства, консолидируя ресурсы бизнеса, государства и общества для обеспечения устойчивого развития республики», — подчеркнул генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Владимир Егоров.

Справка:

АЛРОСА через Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) реализует сотни проектов, направленных на развитие культуры, образование, науки, здравоохранения, поддержку семей, спорта и физкультурного движения и сохранение экологии.

Благодаря сотрудничеству АЛРОСА и Целевого фонда будущих поколений стало возможным строительство и ремонт свыше 100 образовательных, спортивных, культурных и социальных объектов, реализованы десятки проектов, направленных на поддержку и преумножение человеческого капитала. При финансовой поддержке АЛРОСА в Якутии построены жилые дома, школы и образовательные учреждения, спортивные сооружения, объекты культурного назначения, реабилитационные оздоровительные центры и больницы в 18-ти улусах и городах республики.

Объем ежегодного финансирования АЛРОСА социальных проектов в Якутии через Фонд будущих поколений составляет по 800 — 900 млн. рублей. Это более 90 процентов всех средств, направляемых в Фонд из разных источников. Всего же с 2011 по 2020 годы АЛРОСА на решение региональных социальных задач направила через Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) 7 млрд. 175 млн. рублей.