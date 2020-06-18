АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений претворяют мечты селян в реальность

Селы Якутии активно готовятся к национальному празднику Ысыах в необычном, дистанционном формате. Работники культуры села Усун-Кюель Усть-Алданского улуса тоже не отстают от новых тенденций – продумана насыщенная программа для жителей села , выбрана площадка для ее проведения и рассмотрены возможности онлайн — подключения. Благо, в новом Центре досуга «Аргыс», построенном в позапрошлом году на средства, выделенные АК «АЛРОСА” через Фонд будущих поколений республики, созданы все условия для этого, включая полное компьютерное оснащение специалистов.

Следует добавить, что только за последние годы при финансировании алмазодобывающей компании, чьи 33% акций принадлежат республике, построено более 30 первоочередных социальных объектов – больниц, школ, детских садов, спортивных центров, домов культуры и т.д. Так, с 2011 по 2019 годы АЛРОСА на эти цели перечислила Целевому Фонду будущих поколений республики более 6 млрд. рублей, в том числе около 1 млрд. рублей в 2019 году.



«В целом, ввод нового клуба стал для всех жителей большим событием. Можно сказать, культурная, общественная жизнь селян заиграла новыми красками. В день торжественного открытия клуба люди искренне радовались — подходили, выражали благодарность, восхищались качеством, дизайном нового здания. Некоторые и не представляли, что за столь короткий промежуток времени, можно построить современный, очень светлый и просторный клуб со своим гардеробным и даже кафельным полом», — поделился впечатлениями директор Центра досуга «Аргыс» Иннокентий БОРИСОВ.

До 2018 года культурная жизнь села проходила в маленьком, деревянном здании 1962 года постройки. Село развивалось, количество населения росло и со временем назрела необходимость в строительстве нового просторного здания со всеми условиями для полноценного отдыха и организации досуга селян. При поддержке руководства республики и улуса, в рамках подпрограммы «Содействие» целевой программы «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений РС(Я), который финансируется за счет средств добровольных пожертвований «АЛРОСА», в 2017-м году началось строительство нового здания.

«В старом клубе мы уже не могли организовывать крупные массовые мероприятия, специалистам приходилось ютиться в одной тесной комнате, где стоял один компьютер на всех. Зимой было нестерпимо холодно. Зрители приходили неохотно, им приходилось облачаться в ватные штаны и валенки, иначе невозможно было досидеть до конца постановок», — вспоминает директор.

Зато сейчас, по его словам, люди с радостью приходят в новый Центр досуга, который стал сосредоточием культурной и духовной жизни села. В клубе постоянно проходят театральные постановки, концерты, конкурсы, спортивные соревнования с участием детей, молодых семей и даже пожилых жителей села. От имени коллектива и всех жителей села он выразил благодарность АК «АЛРОСА» (ПАО), Целевому фонду будущих поколений и руководству республики, улуса и родного села.

«Мы видим, что новый клуб действительно построен с душой и на совесть – есть отдельные кабинеты, кружковая, костюмерная, целых 2 уборных, 2 отдельных гримерки, большой зрительный зал на 120 мест, гардеробная, 2 фойе, в нем предусмотрены качественная вентиляция и отдельная электрощитовая. Занавесы на сцене опускаются автоматически, что очень удобно», — отмечает директор Клуба. Как он заверяет, работники культуры с воодушевлением предлагают и реализуют новые идеи и форматы мероприятий. Поэтому каждый раз собирается полный зал зрителей. «Это, действительно, вдохновляет!», — ликует руководитель Центра культуры.

В настоящее время за счет финансирования АЛРОСА, Целевой Фонд будущих поколений республики курирует строительство еще 5 новых первоочередных социальных объектов в разных улусах республики, претворяя мечты селян о достойной жизни в реальность.