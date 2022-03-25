АЛРОСА и Алмазы Анабара подписали соглашение

Афанасий Андросов: «Соглашение с Алмазами Анабара позволяет развиваться улусу»

В АО «Алмазы Анабара», дочерней компании АЛРОСА, состоялось подписание соглашения о социально-экономическом развитии между Обществом и администрацией муниципального образования «Булунский улус (район)».

Подписанное соглашение с администрацией Булунского улуса является ежегодным и подписывается в рамках утвержденного бюджета Общества. Подобные документы подписывались и ранее, и сохраняют силу на протяжении всего срока действия лицензий на недропользование. Так, в рамках данного соглашения Общество оказывает благотворительную помощь администрации МР «Булунский улус (район)» на реализацию ее целевых программ и социально-экономическое развитие на сумму 21,1 млн рублей. Средства от алмазодобывающей компании направляются на обновление жилищного фонда, транспортное обеспечение, а также другие направления, связанные с развитием инфраструктуры муниципалитета улуса.

Сегодня такая социальная ответственность отражает добровольное решение АЛРОСА оказания финансовой помощи в улучшении жизни населения и обеспечении защиты окружающей среды. В рамках заключенных соглашений с муниципалитетами, стало возможным финансировать местных целевых программ, которые значительно повышают качество жизни людей и помогают привлекать софинансирование со стороны региональной и федеральной власти.

Как ранее отмечал в одном из наших предыдущих материалов генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев, решение о сотрудничестве с улусами было принято для того, чтобы население территорий, расположенных вблизи зоны производственной деятельности компании, было социально защищено на весь период недропользования. «Алмазы Анабара» ежегодно заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с пятью районами Якутии. «При этом главными приоритетами компании остаются соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения. Но самое главное, что мы с нашими муниципалитетами являемся добрыми соседями и, кроме этих сумм и финансовых вливаний, мы друг другу помогаем на каждодневной основе», — сказал генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев.

«Мы научились извлекать мультипликативный эффект»

«Средства, полученные от компании в рамках соглашения о социально-экономическом развитии между «Алмазами Анабара» и нашим улусом, мы планируем направить на проведения изыскательских работ для строительства Кюсюрского детского сада. Также планируется софинансирование проектно-сметной документации школы-сада поселке Сиктях. Сметы и проекты мы разрабатываем для участия в федеральных программах по ремонту и строительству школ. Так, в этом году мы уже получили субсидию на 11 млн рублей. В следующем году планируем подать пять заявок. Таким образом, мы получаем мультипликативный эффект от средств, полученных от алмазодобытчиков», — рассказал глава Булунского улуса Афанасий Андросов.

Подписанный документ являются ежегодным дополнением к долгосрочным соглашениям «Алмазы Анабара» с Булунским и другими районами, где ведет свою работу компания.

«Часть средств мы направляем и на софинансирование наших муниципальных программ. Если в примерах, то это поддержка традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, занимающихся оленеводством. Благодаря соглашению оленеводам возмещаются затраты на горюче-смазочные материалы. Некоторые средства предусмотрены на профилактику противоправных действий, в том числе противодействию браконьерства оленей. Без внимания и не остаются вопросы развития гражданского общества – некоммерческих организаций улуса. Также некоторая часть средств направляется на проведение улусных спортивных и детских мероприятий», — добавил Андросов.

Как отмечает Афанасий Андросов, Булунский улус в рамках исполнения соглашения ежегодно с 2018 года получает 21,1 млн. рублей. Распределение средств находится под постоянным общественным контролем и проходит ряд экспертиз. Так, по итогам этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), 11 млн. рублей из этой суммы было решено направить на поддержку деятельности четырех хозяйств: МУП «Булунское», СХПК «Алгыс», «Байанай» и «Чекуровка».

Взаимодействие продолжается и за рамками соглашения

Но взаимодействие администрации и улуса зачастую выходит за рамки таких соглашений. АЛРОСА и Алмазы Анабара трудоустраивают местные кадры, а также организуют различные программы обучения, переобучения и переквалификаций с дальнейшим трудоустройством жителей Булунского улуса. Компания на бесплатной основе постоянно осуществляет доставку детей в оленеводческие стада, «Зеленый рейс» в поселок Таймылыр перед Новым годом. Алмазодобывающее предприятие неизменный спонсор различных мероприятий, наиболее известным из которых является День оленевода, где в качестве главного приза выставляется снегоход «Буран»– весьма значимое транспортное средство в местах традиционного проживания коренных народов Севера.

«Недавно Общество нам оказало поддержку в части бесплатной доставки запасов продовольствия в Борогонский наслег. Сами понимаете, цены сейчас не стабильны, необходимо заранее закупиться», — отметил глава Булунского улуса.

Как отмечают в администрации улуса, в условиях дотационного бюджета ежегодно подписываемое с дочерним предприятием АЛРОСА соглашение помогает развиваться, участвовать в программах софинансирования, создавать новые проекты улуса, который по праву называется Морскими воротами Якутии и Форпостом российской Арктики. За сухими цифрами и статьями расходов улусного бюджета стоят жизни людей, развитие спорта и молодежной политики, ремонт зданий и подготовка документов для участия в госпрограммах по ремонту и строительству социальных объектов.

Так, за счет средств «Алмазы Анабара» за три года в улусе удалось выдать 40 квартир нуждающимся семьям и молодежи. Стало возможным создавать проекты, которые рассматриваются на федеральном уровне и становятся практиками для тиражирования. Например, проект «Единый Булун» по цифровизации в Арктике в условиях отсутствия оптоволокна, проект туристско-рекреационного кластера «Российский Север Арктики». Проект по цифровизации «Единый Булун» существенно сократил расходы на спутниковую связь в труднодоступных населенных пунктах улуса. У жителей арктического региона появилась устойчивая локальная сеть внутри улуса. На реализацию столь нужного инновационного проекта были направлено около 3 млн рублей, поступивших в бюджет улуса от алмазодобытчика.

Справка:

АО «Алмазы Анабара», дочернее предприятие АЛРОСА, занимает лидирующую позицию в мире среди предприятий, добывающих алмазы на россыпных месторождениях

Основные направления деятельности – добыча алмазов, геологоразведочные работы, добыча попутных драгоценных металлов. «Алмазы Анабара» входит в число ведущих предприятий Республики Саха (Якутия), которая сегодня добывает более 4% алмазного сырья в мире и 14% – в группе компаний АЛРОСА.

Производственная деятельность ведется в Заполярье, в арктическом поясе Республики Саха (Якутия): горные участки, геолого-разведочные объекты и вспомогательное производство находятся на территории Анабарского, Оленекского, Булунского, Жиганского улусов и Красноярском крае.