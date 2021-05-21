АЛРОСА готовится к навигационному сезону 2021 г.



Судоходная компания «АЛРОСА-Лена», Управление материально-технического снабжения АЛРОСА и ООО «Алмаздортранс» готовятся к открытию навигационного периода 2021 года

В навигацию 2021 года под флагом «АЛРОСА-Лена» будут работать один плавучий кран грузоподъемностью 16 тонн и 28 единиц транспортных судов – девять нефтеналивных, 15 сухогрузных судов и четыре буксира. В числе нефтеналивных судов, перевозящих светлые нефтепродукты для предприятий АЛРОСА – две несамоходные баржи, введенные в строй осенью 2019 года.

«В зимний судоремонт выполнена большая работа. Танкер «Алексей Пахомов» оборудован полутуннелями движительно-рулевых комплексов, позволяющими эксплуатировать его в период мелководья на верхнем участке реки Лена. С 10 мая приступили к погрузке судов грузом навигации 2021 года. Теплоходы вводятся в эксплуатацию и встают под погрузку к причалам Осетровского транспортного узла», — рассказал Алексей Лисеев, генеральный директор АЛРОСА-Лена.

Период навигации продлится до октября. За это время Управление материально-технического снабжения доставит 319 тыс. тонн грузов для нужд подразделений АЛРОСА, в том числе 168 тыс. тонн технического груза и 151 тыс. тонн ГСМ.