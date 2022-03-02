АЛРОСА: финансовые результаты 2021 года

Москва, 2 марта 2022 г. – АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 4 кв. и 12 мес. 2021 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

· Выручка за 4 кв. составила 71 млрд руб., -8% кв/кв в связи с изменением структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+6% кв/кв) и ростом объемов продаж (+3% кв/кв). Снижение на 28% г/г обусловлено сокращением объемов реализации алмазов на фоне высокой базы 4 кв. 2020 года (когда было продано 17 млн кт в т.ч. 9,9 млн кт из запасов), что частично было компенсировано ростом индекса цен (+32% г/г) и улучшением структуры продаж.

За 12М выручка выросла на 50% до 332 млрд руб. за счет роста объемов продаж алмазов на 42% и роста индекса цен на 13%.

· Показатель EBITDA за 4 кв. составил 26 млрд руб., -25% кв/кв (-19% г/г) главным образом за счет снижения выручки на карат до $124/кт (-$12/кт кв/кв).

EBITDA за 12M выросла на 59% до 139 млрд руб. на фоне роста объемов продаж и цен.

· Рентабельность по EBITDA в 4 кв. составила 37%, за 12М – 42%.

· Чистая прибыль за 4 кв. составила 12 млрд руб., -51% кв/кв, в основном в связи со снижением рентабельности продаж.

За 12М – рост в 2,8 раза до 91 млрд руб. (12М 2020 г.: 32 млрд руб.).

· Свободный денежный поток (СДП) в 4 кв. составил 17 млрд руб. (-32% кв/кв, -74% г/г) за счет снижения рентабельности продаж, а также роста капитальных затрат.

За 2 полугодие 2021 г. показатель составил 41 млрд руб.

За 12М СДП вырос до 106 млрд руб. (12М 2020: 79 млрд руб.).

· Инвестиции за 4 кв. выросли до 6,7 млрд руб.

За 12М инвестиции составили 19 млрд руб. (12М 2020: 17 млрд руб.).

· Показатель Чистый долг/12М EBITDA на конец 4 кв. составил 0,4х.

· Прогноз на 2022 г.:

o Добыча алмазов (базовый сценарий) – 34,3 млн кт;

o Инвестиции – ~33 млрд руб.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА:

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«В 4 квартале спрос на ювелирную продукцию продолжил расти двузначными темпами. По итогам 2021 года продажи ювелирной продукции с бриллиантами достигли рекордных значений в $84 млрд[3], превысив предыдущие рекорды 2018-2019 годов на 10%.

Продажи алмазного сырья в мире в 2021 г. составили 138 млн карат при производстве в 115 млн карат. В первом полугодии 2021 г. спрос удовлетворялся в том числе из ранее накопленных запасов, с 3 кв. 2021 г. запасы у добывающих компаний истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес» прямо из производства. По предварительным оценкам, мировое производство алмазов в ближайшие годы будет оставаться на уровне 110-120 млн карат.

Благоприятные факторы внешней среды главным образом определили показатели Компании за 2021 г.:

· Продажи АЛРОСА за 12 мес. выросли в 1,4 раза до рекордных 45,5 млн карат, в том числе 1,4 млн карат – продажи алмазов, выкупленных в 2021 г. на аукционах Гохрана.

· На фоне высокого спроса и ограниченного предложения средний индекс цен вырос на 13% г/г и на 6% кв/кв за 12 мес. и 4 кв. 2021 г. соответственно, продемонстрировав с января по декабрь 2021 года рост в 33%.

· Таким образом, выручка за 12 мес. 2021 г. составила 332 млрд руб. (+50%). За 4 кв. показатель составил 71 млрд руб., снижение на 28% г/г главным образом связано с высокой базой 4 кв. 2020 г., когда было реализовано 17 млн карат, больше половины продаж в конце прошлого года было из запасов.

· Показатель EBITDA за 12 мес. вырос на 59% до 139,5 млрд руб. на фоне роста выручки и контроля над себестоимостью затрат. Эти факторы позволили увеличить на 2 п.п. рентабельность показателя до 42%.

· Отдельно стоит отметить показатель EBITDA за 4 кв. – на него оказали влияние как эффект признания в выручке продаж алмазов Гохрана, выкупленных на аукционах в 2021 г. (1,7 млрд руб.), так и рост доли мелких камней в продажах – что снизило среднюю выручку на карат примерно на $12 к уровню 3 кв. Эти факторы снизили удельную прибыльность продаж в этот период.

· Свободный денежный поток за 12 мес., благодаря высокой рентабельности бизнеса, высвобождению оборотного капитала (+11,3 млрд руб.) и консервативному уровню инвестиций, вырос на 33% до 105,9 млрд руб. За 4 кв. показатель составил 16,7 млрд руб., таким образом за 2-е полугодие 2021 г. СДП составил 41,2 млрд руб.

· За 12 мес. 2021 г. общие дивидендные платежи (за 2-е п/г 2020 г. и за 1-е п/г 2021 г.) составили 135 млрд руб., это абсолютный максимум за историю нашей Компании.

· Так как общие дивидендные платежи за 12 мес. превысили показатель свободного денежного потока на 27%, уровень долговой нагрузки (Чистый долг/12M EBITDA) на конец 2021 года увеличился до 0,4х (на конец 3 кв. 2021 г.: 0,1х), оставшись ниже целевого уровня 0,5-1,0х.

В 2022 году Компания планирует продолжить реализацию стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, что позволит частично компенсировать инфляционное давление со стороны цен на основные элементы затрат, а также увеличение объема горных работ».

[1] Свободный денежный поток (СДП – на англ. FCF) – денежный поток от операционной деятельности, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО), за вычетом денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений (по статье «Приобретение основных средств» консолидированного отчёта о движении денежных средств по стандартам МСФО)».

[2] Чистый долг – показатель, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО) как размер долговых обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов на каждую отчётную дату.

[3] Объем мирового рынка ювелирной продукции с бриллиантами был пересмотрен в связи с изменением методологии.