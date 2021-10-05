АЛРОСА до 2029 года рекультивирует хвостохранилище обогатительной фабрики в Айхале

АЛРОСА планирует до 2029 года завершить работы по рекультивации территории хвостохранилища обогатительной фабрики №8 Айхальского ГОКа. В рамках проекта стоимостью более 2,5 млрд рублей планируется восстановить и озеленить 650 га за счет высадки хвойного леса.

Хвостохранилище расположено в 1,2 км к юго-западу от поселка Айхал, в долине реки Сохсоллоох. Решение о его рекультивации связано с завершением отработки карьера «Комсомольский» и закрытием в конце 2020 года обогатительной фабрики №8.

В период работы фабрики переработанная порода в виде жидкой пульпы складировалась в хвостохранилище. По степени опасности для окружающей среды пульпа относится к самому низкому классу опасности (т.н. отходы V класса, «практически неопасные отходы» в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления»). Само хвостохранилище является гидротехническим сооружением и во время работы обогатительной фабрики играло важную роль в процессе оборотного водоснабжения: осветленная вода после осаждения пульпы в хвостохранилище поступала обратно на фабрику, где вновь использовалась при обработке алмазоносной руды.

Процесс рекультивации хвостохранилища будет проходить в два этапа. На первом планируется осушить хвостохранилище, восстановить часть исторического русла реки Сохсолоох с возвращением его в естественные параметры. Далее, в 2025-2029 годах, будут демонтированы объекты хвостового хозяйства, проведены работы по мелиорации, формированию водоотводных канав, гидроизоляции, укладке плодородной почвы и озеленению. Для этого в 2021 году на отработанном карьере песчано-гравийной смеси недалеко от поселка посеяны 160 тыс. семян сосны обыкновенной, которая в Айхале самостоятельно не растет.

После завершения всех работ территория хвостохранилища будет приведена в первозданное состояние. Восстановленные земли – более 650 га озелененной территории – будут переданы в ведение муниципальных властей.