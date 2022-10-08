Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Алмазы Анабара» Павлом Алексеевичем Маринычевым. Несмотря на сложный сезон, компания выполнила план по добыче алмазов. В этом году «Алмазы Анабара» вышли на докризисные объемы производства, осуществив весь комплекс геолого-разведочных работ. Сейчас компания уже готовится к новому сезону. Приоритет, как и прежде, будет делаться на наши местные кадры. Поручил, чтобы все работы производились в строгом соответствии с экологическим законодательством.