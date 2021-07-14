14.07.2021
18:24
94

Экономика

«Алмазы Анабара», входящее в Группу АЛРОСА, выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2020 г.

14 июля 2021 года АО «Алмазы Анабара» выплатит по итогам 2020 года рекордную сумму дивидендов в сумме 7,4 миллиарда рублей. Акционером АО «Алмазы Анабара» является АК АЛРОСА (ПАО).

«Мы достигли всех запланированных показателей. Убежден, что проделанная работа позволит нам решить все текущие задачи и успешно выполнить заявленный план на 2021 год, чтобы к концу года иметь возможность планировать траекторию возвращения к прежним амбициозным целям», — прокомментировал генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев.

Выплата дивидендов АО «Алмазы Анабара» (в руб.)

2015201620172018201920202021
429 552 473,0424 461 637,21 435 784 686,04 918 254 354,04 064 852 834,03 679 765 960,07 366 925 250,0

Дивиденды АО «Алмазы Анабара» поступают в АК «АЛРОСА» (ПАО), далее, в рамках дивидендной политики, дивиденды Группы АЛРОСА направляются акционерам, в том числе Якутии и улусам, доля которых составляет 33% в акционерном капитале Группы АЛРОСА. .

Налоговые и неналоговые (главным образом – дивиденды) платежи от АЛРОСА – один из основных источников доходов бюджета Республики Саха (Якутия).

Первая часть складывается в основном из налога на прибыль, НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и НДФЛ на доходы физических лиц – работников компании.

Вторая часть – дивиденды, которые Правительство РС(Я) и восемь муниципалитетов (улусов) получают как акционеры АЛРОСА пропорционально своим долям в компании. 

С учетом утвержденного на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» размера дивидендов по итогам 2020 года, АК «АЛРОСА» направит в бюджеты Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований 23,2 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба АЛРОСА
Источник: Пресс-служба АЛРОСА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх