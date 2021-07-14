«Алмазы Анабара», входящее в Группу АЛРОСА, выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2020 г.

14 июля 2021 года АО «Алмазы Анабара» выплатит по итогам 2020 года рекордную сумму дивидендов в сумме 7,4 миллиарда рублей. Акционером АО «Алмазы Анабара» является АК АЛРОСА (ПАО).

«Мы достигли всех запланированных показателей. Убежден, что проделанная работа позволит нам решить все текущие задачи и успешно выполнить заявленный план на 2021 год, чтобы к концу года иметь возможность планировать траекторию возвращения к прежним амбициозным целям», — прокомментировал генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев.

Выплата дивидендов АО «Алмазы Анабара» (в руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 429 552 473,0 424 461 637,2 1 435 784 686,0 4 918 254 354,0 4 064 852 834,0 3 679 765 960,0 7 366 925 250,0

Дивиденды АО «Алмазы Анабара» поступают в АК «АЛРОСА» (ПАО), далее, в рамках дивидендной политики, дивиденды Группы АЛРОСА направляются акционерам, в том числе Якутии и улусам, доля которых составляет 33% в акционерном капитале Группы АЛРОСА. .

Налоговые и неналоговые (главным образом – дивиденды) платежи от АЛРОСА – один из основных источников доходов бюджета Республики Саха (Якутия).

Первая часть складывается в основном из налога на прибыль, НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и НДФЛ на доходы физических лиц – работников компании.

Вторая часть – дивиденды, которые Правительство РС(Я) и восемь муниципалитетов (улусов) получают как акционеры АЛРОСА пропорционально своим долям в компании.

С учетом утвержденного на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» размера дивидендов по итогам 2020 года, АК «АЛРОСА» направит в бюджеты Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований 23,2 млрд рублей.