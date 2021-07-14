«Алмазы Анабара», входящее в Группу АЛРОСА, выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2020 г.
14 июля 2021 года АО «Алмазы Анабара» выплатит по итогам 2020 года рекордную сумму дивидендов в сумме 7,4 миллиарда рублей. Акционером АО «Алмазы Анабара» является АК АЛРОСА (ПАО).
«Мы достигли всех запланированных показателей. Убежден, что проделанная работа позволит нам решить все текущие задачи и успешно выполнить заявленный план на 2021 год, чтобы к концу года иметь возможность планировать траекторию возвращения к прежним амбициозным целям», — прокомментировал генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев.
Выплата дивидендов АО «Алмазы Анабара» (в руб.)
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|429 552 473,0
|424 461 637,2
|1 435 784 686,0
|4 918 254 354,0
|4 064 852 834,0
|3 679 765 960,0
|7 366 925 250,0
Дивиденды АО «Алмазы Анабара» поступают в АК «АЛРОСА» (ПАО), далее, в рамках дивидендной политики, дивиденды Группы АЛРОСА направляются акционерам, в том числе Якутии и улусам, доля которых составляет 33% в акционерном капитале Группы АЛРОСА. .
Налоговые и неналоговые (главным образом – дивиденды) платежи от АЛРОСА – один из основных источников доходов бюджета Республики Саха (Якутия).
Первая часть складывается в основном из налога на прибыль, НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и НДФЛ на доходы физических лиц – работников компании.
Вторая часть – дивиденды, которые Правительство РС(Я) и восемь муниципалитетов (улусов) получают как акционеры АЛРОСА пропорционально своим долям в компании.
С учетом утвержденного на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» размера дивидендов по итогам 2020 года, АК «АЛРОСА» направит в бюджеты Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований 23,2 млрд рублей.
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