«Алмазы Анабара» начали промывочный сезон

АО «Алмазы Анабара» начало промывочный сезон 2022 года, работы будут вестись на 19 сортировочных комплексах на восьми лицензионных участках. Компании предстоит обогатить 5,4 млн м3 исходных песков и получить 3,744 млн карат алмазов и 186 кг золота. К промывочному сезону 2022 проведены горно-подготовительные работы, переработано более 7,8 млн м3 горной массы из них добыто 3 840 тыс. м3 алмазоносных песков.

«Работники нашей компании – наша главная ценность, поэтому очень важно всегда помнить о правилах промышленной безопасности. Совместными усилиями, опираясь на многолетний опыт и целеустремленность, мы успешно достигнем поставленных целей», — отметил в своем обращении к коллективу генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев.

При подготовке к Промсезону-2022 проведена расконсервация и выполнен косметический ремонт в общежитиях на участках Эбелях-Гусиный и Хара-Мас. Отремонтированы общежития на участке Моргогор. На базе Юрюнг-Хая проведены ремонтные работы в административном блоке, общежитиях, столовой и бане. Для участка Большая Куонамка приобретены новые вагон-дома повышенной комфортности и построены теплые санитарные зоны. Для участка Далдын произведен полный ремонт 32 вагон-домов и приобретена мобильная баня. На участке Верхнее Молодо проведены работы по замене дорожного полотна моста через реку Молодо.

Было закуплено 17 единиц новой горной и вспомогательной спецтехники и 44 единицы обогатительного оборудования для сортировочных комплексов. В период осень-весна 2021-2022 годов для завоза стратегических грузов для промсезона были обустроены автозимники, мостовые переправы. Речным и морским путями на прииски завезены более 11 тыс. тонн товарно-материальных ценностей и оборудования и 42 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.