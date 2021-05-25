Алмазы Анабара АЛРОСА начали промывочный сезон

Входящая в группу АЛРОСА компания «Алмазы Анабара» успешно завершила горно-подготовительные работы и в намеченные сроки начала промывочный сезон на россыпных месторождениях на северо-западе Якутии.

В подготовительный период 2020-2021 гг. на приисках работало 85 единиц горной техники. Компания переработала 5872 тыс. куб.м горной массы, добыла и подготовила к промывке 2233 тыс. куб. м алмазоносных песков, отсыпала 1093 тыс. куб. м горно-технологических сооружений, завезла на участки 3449,8 тонны грузов, смонтировала сортировочные комплексы.

«Наш очередной, 23-й горно-подготовительный сезон, как и предыдущий, прошел в непростых условиях общемировой пандемии. Несмотря на связанные с этим сложности, мы достигли всех запланированных показателей. Все готово к началу промывочного сезона, организация которого по-прежнему проходит с соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических правил. Убежден, что проделанная работа позволит нам решить все текущие задачи и успешно выполнить заявленный план, чтобы к концу года иметь возможность планировать траекторию возвращения к прежним амбициозным целям», — прокомментировал генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев.

«Алмазы Анабара» осуществляют сезонную добычу россыпных алмазов на северо-западе Якутии, где встречаются цветные кристаллы, в том числе исключительно редких оттенков.