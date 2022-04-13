Новый резидент АЗРФ займется освоением малых и средних месторождений алмазов в якутской Арктике

Алмазодобывающая компания АЛМАР станет крупнейшим резидентом в якутской Арктике по объему инвестиций в регион

Статус резидента Арктической зоны РФ присвоен акционерному обществу «АЛМАР – алмазы Арктики». В рамках реализации инвестиционного проекта, на севере Якутии будет сформировано высокотехнологичное добывающее предприятие, которое займется разведкой и разработкой малых и средних россыпных месторождений алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем собственных инвестиций АЛМАР в проект составит около 1,72 млрд рублей.

Чтобы обеспечить финансирование завершения разведки, подтверждения запасов и проектирования разработки двух россыпных месторождений алмазов, компания намерена провести первичное размещение своих акций на «СПБ Бирже».

«Наша компания планирует стать первым эмитентом в новом для России сегменте «СПБ Юниоры» Санкт-Петербургской биржи, предназначенного для инвестиций в «юниоров» – молодые, быстро развивающиеся российские горные компании, что обеспечит АЛМАР доступ к финансовому рынку для устойчивого финансирования горных проектов», – поделился подробностями генеральный директор АО «АЛМАР» Андрей Карху.

Завершить разведку двух месторождений компания планирует в 2022 году, подтверждение запасов и получение добычных лицензий ожидается в 2023 году. Старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 год. Ожидается, что после выхода на проектную мощность суммарный объем добычи алмазов достигнет 1–1,2 млн карат в год. На предприятии будет создано порядка 220 рабочих мест.

«Налоговые и административные преференции Арктической зоны позволят АЛМАРу максимально эффективно использовать инвестиции и увеличат финансовые резервы для устойчивого развития в период высокой турбуленции экономики», – заявил Андрей Карху.

Реализация инвестиционного проекта в рамках АЗРФ дает предприятию возможность использовать льготы по налогу на имущество и землю, получать субсидии на возмещение страховых взносов. А также применять процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) и прочие преференции резидентам АЗРФ.

В Якутии обладателями статуса резидента АЗРФ являются 10 предприятий, которые суммарно намерены инвестировать в экономику региона 2,9 млрд рублей. Таким образом, на сегодняшний день АЛМАР станет крупнейшим инвестором-резидентом Арктической зоны в Якутии. Планируемый объем налоговых поступлений составит 1,5 млрд рублей, из которых значительную часть получат региональный и местный бюджеты Республики Саха (Якутия), Оленекского и Булунского районов.

«Применение преференциального режима позволит АЛМАРу полагаться не только на конъюнктуру растущих в данный момент цен на алмазы, но и использовать благоприятные условия для максимизации прибыли и снижения рисков юниорного проекта. Специальные ставки по ряду налогов повысят привлекательность проекта, что особенно важно ввиду роста налоговой нагрузки на сегмент добычи в последние годы. Статус резидента АЗРФ – это свидетельство о наличии административной поддержки стартап-проектов в области добычи со стороны государства и хороший сигнал для инвесторов в юниорные компании», – подчеркнул Станислав Юдин, аналитик инвестиционной компании ITI Capital.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в преференциальном режиме Арктической зоны РФ реализуются проекты 388 предприятий и индивидуальных предпринимателей. 29 млрд рублей частных инвестиций уже фактически вложено в экономику арктических регионов, порядка 3 тыс. человек получили работу на новых предприятиях.

Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia. Минимальный объем вложений составляет 1 млн. рублей.