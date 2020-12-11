Алмазный меридиан: Испытание ковидом

Как в алмазной компании противостоят эпидемии коронавируса? Почему руководство «АЛРОСА» прибегло к жестким и непопулярным мерам профилактики? Насколько они оказались эффективны? Какие особенности здравоохранения Мирнинского района пришлось исправлять в ходе борьбы с пандемией? Об этом мы поговорили с заместителем генерального директора АК «АЛРОСА» Алексеем Дьячковским.

Миллиард на здоровье

— Алексей Прокопьевич, как вообще устроена система здравоохранения в АЛРОСА?

— Надо сразу сказать, что охране здоровья наших работников всегда уделялось самое пристальное внимание как в плане финансирования, так и в плане оснащения передовым медицинским оборудованием, а также высококвалифицированным медицинским персоналом.

Нашим базовым лечебным учреждением является корпоративный медицинский центр. Кроме того, внутри компании работает целая сеть профилакториев и здравпунктов, где наши работники и члены их семей всегда могут поправить свое здоровье. Все они финансируются по отдельной программе.

Кроме того, у нас действует еще и программа добровольного медицинского страхования (ДМС), согласно которой наши работники получают медицинские услуги в крупных медицинских центрах Новосибирска, Москвы и т.д. То есть компания оплачивает саму услугу, а пациент только проезд к месту лечения.

В целом объем финансирования действующих в компании программ здравоохранения составляет порядка одного миллиарда рублей в год. Это серьезные деньги и руководство компании не намерено снижать его объемы.

Вообще система охраны здоровья наших работников была подвержена плановому реформированию еще до пандемии. Согласно принятой стратегии будет создан центр профпаталогии, который станет единым диагностическим центром, где люди смогут вылечиваться от профессиональных болезней либо в рамках государственного здравоохранения, либо уже упомянутого добровольного медицинского страхования.

В этом году претворению этих планов помешал ковид. Поэтому часть мероприятий по ремонту зданий, а также по организации управления данным центром мы перенесли на следующий год. Но они обязательно будут выполнены.

Открытый моногород

— Вот вы и произнесли эти пять злосчастных букв, от которых уже почти год страдает весь мир. Обрисуйте ситуацию с распространением коронавирусв в компании?

— Для понимания ситуации надо отметить, что все производство компании разделяется на две части – одни объекты находятся в населенных пунктах, а другие, это два крупных вахтовых поселка, непосредственно на месторождениях – Накынском и Верхнемунском.

Соответственно, для каждой группы объектов разработаны определенные меры профилактики – от соблюдения масочного режима до ежедневной санитарной обработки помещений. Но какие бы жесткие меры мы не применяли, полностью защититься от проникновения вируса просто невозможно. В первую очередь это происходит на объектах, расположенных в населенных пунктах.

В какой-то мере это можно объяснить спецификой моногорода. Мы выявили такую закономерность, что если в Мирном болеют 10 человек, то 3-4 человека – это работники АЛРОСА. И от этого никуда не денешься.

Поэтому мы уделяем первоочередное внимание ранней диагностике болезни и недопущению тяжелых, запущенных случаев заболевания.

Для нас важно здоровье каждого нашего работника. Поэтому каждый случай заболевания находился под пристальным нашим вниманием.

Закрытая вахта

— А что с вахтовыми поселками? На тот же Накын вирус как проник?

— Для нас это остается определенной загадкой. Ведь мы выстроили многоступенчатую систему профилактики, когда все вахтовики, прежде чем отправиться на вахту проходят через обсерватор.

Да, многим не нравится, что целых две недели надо находиться в замкнутом пространстве. Но таковы реалии. Если бы не было обсервации, то ситуация вообще могла выйти из-под контроля.

Полагаю, что здесь произошло наслоение сразу нескольких факторов – от допустимых погрешностей в анализах до обычного человеческого фактора, когда люди, несмотря на самые строгие меры изоляции, все же умудрялись как-то выходить из обсерваторов и контактировать с людьми. В том числе с потенциальными носителями вируса.

Кроме того, нельзя забывать, что вирус до сих пор мало изучен. Это сегодня специалисты говорят, что инкубационный период длится две недели, а потом может выясниться, что он значительно дольше. Тем не менее, мы не намерены отказываться от принятой практики многоступенчатого тестирования в обсерваторе.

— Как это происходит?

— В первый день пребывания работники сдают сразу три теста — ПЦР и два ИФА. На шестой день процедура полностью повторяется и на 12-й день люди сдают еще один тест ПЦР.

Таким образом, в общей сложности за две недели пребывания в обсерваторе каждый работник сдает семь тестов. До появления вакцины такой метод профилактики и раннего обнаружения вируса будет самым эффективным.

— На этапе обсерватора выявлялись случаи ковида?

— Конечно. Не один десяток. При этом порядка 70-80 носителей были абсолютно бессимптомными. То есть мы много раз убеждались в коварности вируса.

Медицинская вертикаль

— Алексей Прокопьевич, вы возглавляете районный штаб по борьбе с коронавирусом. Почему именно Вы, а не, допустим, главный врач районной больницы?

— С самого начала пандемии, чувствуя свою ответственность АЛРОСА взяла общую организацию работы системы здравоохранения на себя. И дело тут не только в ресурсах, которыми владеет компания, а именно в выстраивании слаженной работы.

Дело в том, что в Мирниском районе действуют сразу три абсолютно самостоятельных медицинских учреждения – Мирнинская центральная районная больница, Айхало-Удачнинская городская больница и Медицинский центр АЛРОСА.

Поэтому еще в марте был создан единый районный штаб по борьбе с коронавирусом, чтобы эти лечебные учреждения не дублировали друг друга. То есть выстроили вертикально интегрированную структуру. На мой взгляд, она доказала свою эффективность и сегодня система здравоохранения района справляется с этим непростым вызовом.

К примеру, в числе упреждающих мер можно отметить, что мы еще в апреле, когда первая волна только набирала силу, приняли решение привлечь дополнительно медицинские кадры. В итоге целый десант из 60 ординаторов и студентов Якутского медицинского колледжа значительно укрепили не только систему здравоохранения района, но и Роспотребнадзора. Естественно, все расходы по пребыванию и питанию специалистов компания взяла на себя.

Еще одной эффективной мерой я бы назвал работу по выстраиванию достаточно жесткой системы контроля на входных воротах района – в аэропорту Мирный, когда все приезжающие подвергались процедуре термометрии и у каждого брали биоматериалы на анализ. Это нам позволило получить определенный временной люфт, чтобы подготовить систему здравоохранения. А первые довольно многочисленные случаи заражения стали наблюдаться у нас в конце мая—начале апреля, когда открылось наземное сообщение, где мы не имели никаких возможностей, вплоть до правовых, чтобы контролировать ситуацию.

Районный штаб работает в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения и другими ведомствами, лечебными учреждениями республики. Вместе с минздравом Якутии своевременно решаются вопросы по обеспечению необходимыми для локализации пандемии ресурсами. На базе РКБ №3 в Якутске оперативно организовано лабораторное обследование рабочих АЛРОСА на ковид.

Мы все видим, как наши медики в очень сложных обстоятельствах делают все возможное для людей. Поэтому коллектив АЛРОСА благодарен всем врачам Якутии, которые ведут ежедневную борьбу с короновирусной инфекцией, организаторам здравоохранения — главному врачу Республиканской клинической больницы №3 Ольге Викторовне Татариновой и министру здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елене Афраимовне Борисовой за исполнение с честью своего профессионального долга.

АЛРОСА за ценой не постоит

— Помимо выстраивания эффективной системы управления вложила немало средств в укрепление отрасли здравоохранения. Много потратили?

— Когда речь идет о здоровье наших работников и членов их семей, то за ценой мы не постоим. Только Мирнинской районной больнице компания дополнительно выделила 162 миллиона рублей. Кроме того, считаю нам и в целом району повезло, что именно в конце 2019 года мы приобрели для больницы современный мощный компьютерный томограф, который сыграл неоценимую роль в борьбе с пандемией.

Также мы отремонтировали томограф в Удачном. Развернули мини-лаборатории ПЦР в Айхале и Удачном и в целом профинансировали значительные суммы на укрепление именно диагностической базы наших больниц. Благодаря этому в Мирнинском районе сегодня достигнута абсолютная доступность лабораторных исследований на ковид.

Компания принимает меры по охране здоровья не только 32 тысяч работников АЛРОСА, но и помогает республике. Общая сумма затрат, направленных на борьбу с ковидом, сегодня составляет 800 млн. рублей, из которых 210 млн.рублей — это адресная финансовая помощь лечебным учреждениям республики.

Кроме этого, в марте АЛРОСА приняла решение о выделении десятков легковых автомашин, микроавтобусов для обслуживания медицинских работников Мирного, Удачного и Ленска. Машины из парка компании задействованы для оказания помощи больным, а также выездов медиков к пациентам и оперативной доставки анализов в лаборатории. При необходимости машины оборудуются перегородками, разделяющие пассажирский салон. АЛРОСА обеспечивает транспортные средства топливом и всеми расходными материалами, а также оплачивает работу водителей.

Недавно это решение поддержало наше дочернее предприятие “Алмазы Анабара”. 1 декабря 6 автомобилей повышенной комфортности из корпоративного парка предприятия переданы в РКБ №3, Поликлинику №1, Горбольницу №3 города Якутска.

— Как вы думаете, когда все это прекратится? Когда отступит ковид?

— Здесь ответ очевиден. Пока не появится эффективная вакцина, о полной победе над вирусом не может быть и речи. Но надо сказать, что появления самой вакцины мало, надо решать логистическую задачу, ведь вакцина от ковида требует особых мер хранения и транспортировки. В любом случае, это будет непростая задача.

Самое главное в том, что компания видит проблемы и знает как их решать.

— Но рано или поздно, она появится. Компания будет готова вакцинировать всех своих работников?

— Думаю, этот вопрос даже не требует какого-либо обсуждения.

— Спасибо за беседу.