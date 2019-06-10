Алмазный мир в шоке: кража века в АЛРОСА

АЛРОСА полностью подтверждает информацию ФСБ и Следственного Комитета России о пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) компании.

«Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности АЛРОСА. Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен», — сообщила пресс-служба АЛРОСА в понедельник.

«Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — добавили в пресс-службе компании.

Напомним, ФСБ и СК задержали похитителей алмазного сырья «Алросы» на миллионы рублей. Их задержали с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей на системной основе хищения с последующим незаконным сбытом на территории России высококачественного алмазного сырья из АК «Алроса», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«В преступную группу входили сотрудница акционерной компании «Алроса», непосредственно совершавшая хищения алмазов в компании, Елена Канунникова, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней», — сообщила Светлана Петренко.

Участники группы были задержаны 6 июня следователями СК и сотрудниками ФСБ России с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

«В ходе проведения следственных действий и обысков по адресам их проживания обнаружены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, иностранная валюта на сумму более $2 млн и €500 тыс., а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами», — сообщили в ФСБ и СК.