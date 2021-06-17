Алмазная Якутия в ТОП-10 регионов с самой высокой зарплатой
Якутия заняла седьмое место в рейтинге регионов с самой высокой средней зарплатой в России. По оценке Федеральной службы государственной статистики средняя зарплата якутянина составляет 80 тысяч рублей при прожиточном минимуме чуть больше 21 тысячи рублей.
С такими цифрами от Росстата не согласен справедливоросс Федот Тумусов. По его мнению, общие цифры не дают всей правдивой картины дохода жителей. Существует огромный разрыв между теми, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых, и теми, кто не работает там. И на фоне пандемии это неравенство только растет.
«Эксперты подсчитали разрыв в уровне доходов в нашей республике, — делится он. — Точнее почти в восемь раз. То есть, округляя, 20 тысяч против 160. И понятно, что разрыв связан прежде всего с доходами, которые люди получают (или не получают) от добычи ископаемых».
Чтобы поддержать большую часть населения республики и всей страны, Федот Тумусов предлагает ввести справедливый базовый доход. Эта мера социальной поддержки, по мнению депутата, позволит людям ежемесячно погашать кредиты, платить ипотеку, покупать необходимое для своих детей.
«Справедливый базовый доход закроет основные потребности людей, — считает справедливоросс. – И станет оплотом стабильности каждой семьи».
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