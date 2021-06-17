Алмазная Якутия в ТОП-10 регионов с самой высокой зарплатой



Якутия заняла седьмое место в рейтинге регионов с самой высокой средней зарплатой в России. По оценке Федеральной службы государственной статистики средняя зарплата якутянина составляет 80 тысяч рублей при прожиточном минимуме чуть больше 21 тысячи рублей.

С такими цифрами от Росстата не согласен справедливоросс Федот Тумусов. По его мнению, общие цифры не дают всей правдивой картины дохода жителей. Существует огромный разрыв между теми, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых, и теми, кто не работает там. И на фоне пандемии это неравенство только растет.

«Эксперты подсчитали разрыв в уровне доходов в нашей республике, — делится он. — Точнее почти в восемь раз. То есть, округляя, 20 тысяч против 160. И понятно, что разрыв связан прежде всего с доходами, которые люди получают (или не получают) от добычи ископаемых».

Чтобы поддержать большую часть населения республики и всей страны, Федот Тумусов предлагает ввести справедливый базовый доход. Эта мера социальной поддержки, по мнению депутата, позволит людям ежемесячно погашать кредиты, платить ипотеку, покупать необходимое для своих детей.