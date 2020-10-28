Алмазная кухня Мирного

Из всех заведений общественного питания лишь рестораны имеют некий сакральный ореол. Как правило — это место для свиданий с любимыми, встреч с друзьями или больших торжеств. Мы посещаем эти заведения из желания попробовать что-то новое, за приятной атмосферой, торжественностью и легким антуражем светской жизни. Ведь не зря говорят, что люди посещают ресторан не для того, чтобы сытно поесть, а за эмоциями.

Предприниматель из Мирного Андрей ИЕВЛЕВ 14 лет назад связал свою жизнь с ресторанным делом. Он сумел сплотить вокруг себя сильную команду, которая радует жителей и гостей города гастрономическими изысками в ресторане «Харчевня» и пиццерии «Pizza time».

Предпринимательский путь Андрея Владимировича к ресторанному делу был долгим. В 1996 году он начинал с изготовления и установки жалюзи, с тех пор перепробовав различные направления, в 2006 году в г. Ленске открыл ресторан «Стрелец».

Несмотря на то, что для предпринимателя это был новый опыт, ресторан в первые годы существования удосужился почетной республиканской грамоты, как одно из образцовых заведений общественного питания. А в 2011 году ресторатору поступило заманчивое предложение из г. Мирного, что и послужило началом истории ресторана «Харчевня».

Но с Мирным предпринимателя связывает не только бизнес. Фамилия Иевлев вошла в анналы истории Якутии и тесно связана с историей градообразования столицы района.

— «Я родился в Казани, но мои корни здесь. Мой дед Иевлев Иннокентий Никифорович принимал участие в открытии трубки «Мир», в его честь установлен памятник на Вилюйском кольце, в г. Мирном», — поделился Андрей Владимирович.

Иннокентий Иевлев был родом из Сунтарского района, а сам он родился в местечке Кудулах возле Таас-Юряха, куда они переехали. Каюром-проводником к геологу Юрию Хабардину его направило правление колхоза «Кыым», выделив Иннокентию оленей.

На вопрос почему именно ресторанное дело предприниматель отвечает:

— «Мне всегда нравилось готовить еду. К тому же, когда кормишь людей сразу виден результат – довольны они или нет.

Это именно то направление в бизнесе, которое создает настроение праздника, разбивает серые будни горожан. Ведь у нас восемь месяцев в году такая погода, что не нагуляешься, поэтому мы сделали место куда люди могут приходить отдыхать и телом, и духом, и желудком».

Название «Харчевня» отсылает нас к старорусскому названию закусочных, трактиров, где за небольшие деньги можно было досыта поесть. С другой стороны, ресторан — это далеко не закусочная. Такое диссонирующее название предприниматель объясняет следующим:

— «Мне само слово ресторан не очень нравится, потому что в моем понимании это что-то эффектно-пышное, с соблюдением этикета. Мы назвали ресторан «Харчевня», чтобы не пугать людей ассоциациями, связанными с самим словом «ресторан».

Ведь в сознании людей ресторан – это дорого, какими бы низкими на самом деле не были цены. Если ему захочется перекусить он не пойдет в ресторан, а скорее всего, покушает в бистро, даже если там по факту цены выше, чем в ресторане потому, что подсознательно мы думаем — в ресторане дороже.

В последние года начало что-то меняется, люди чаще ходят в заведения и стали обращать внимание на то, что цены в заведениях примерно одинаковые. Со временем эта преграда сотрется и люди поймут, что ресторан — это недорого.

Наша концепция заключается в атмосфере уюта домашнего очага для большой семьи, где человек может насладиться вкусной «праздничной» едой».

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Помимо ресторана в Мирном радует гостей и другое заведение – пиццерия «Pizza Тime». Заведения совершенно разные не только по кухне, но и по формату. Тем не менее их объединяет общее правило Андрея Владимировича: «Еда должна быть вкусной и интересной».

— «Pizza Тime» мы открыли в 2015 году. Пицца – это народная еда, но мы стараемся делать её в таком качестве, чтобы человек наслаждался этой едой».

Аргументирует свой выбор направления предприниматель тем, что:

— «Порой в ресторан или кафе человек не может позволить себе пойти даже не из-за финансов, а эмоционально. При этом, не всю еду из ресторана или кафе можно заказать на дом, потому что некоторые блюда нужно есть в заведении прямо с печи, только тогда будет то самое качество и вкус.

А пицца – это универсальный продукт, который можно есть везде и который любят мои дети. Когда мы только открывали пиццерию, пиццу можно было купить только у «доставщиков», не хватало мест, где можно было интересно поесть и провести время».

Успех любого бизнеса так или иначе зависит от наличия квалифицированных кадров. А в ресторанном деле всё куда сложнее, ведь одно неправильное действие моментально может отразиться на настроении клиентов.

Процесс рекрутинга Андрей Владимирович сравнивает с работой обогатительной фабрики. На фабрику в больших объёмах завозят горную руду, после чего специальные барабаны дробят и фильтруют её, чтобы из всей массы получить несколько алмазов. Алмазы – это и есть персонал:

— «Мне это сравнение очень нравится, ведь на самом деле хороший сотрудник как алмаз. Он редко попадется, а если найдешь такого, то его нужно учить, гранить, превратить в бриллиант».

В своих сотрудниках больше всего предприниматель ценит добросовестное отношение к тем обязанностям, которые на него возложены. В компании серьезное отношение к процессу адаптации и обучения сотрудников, налажена система аттестации, своего рода разрядов, для повышения квалификации и, соответственно, оплаты труда. А также большое внимание уделяется вопросу командообразования. Предприниматель уверен, что только сплочённый коллектив, может развиваться и двигаться вперёд.

— «Научить человека работе всегда можно, главное, чтобы он хотел работать. Мы лучше найдем тот алмаз, который будет с нами, и мы готовы работать над этим. Я лично в этом участвую.

С первого дня заведения наши основные позиции (официанты, повара) занимают приезжие ребята. Нанимаем из других городов, ищем, проводим собеседования, оплачиваем им дорогу сюда, проживание, снимаем им квартиры. Ведь это те ключевые специалисты, на которых, можно сказать, держится ресторан. Сейчас сформировался костяк команды, многие завели семьи, обзавелись детьми. Благодаря им мы существуем».

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Кроме того, «Харчевня» регулярно выступает в качестве организатора различных мероприятий. Из последних в 2019 году предприятие инициировало конкурс «Лучший по профессии» среди поваров и официантов, а 27 сентября 2020 года совместно с Центром развития предпринимательства, занятости и туризма при участии администраций района и города был организован конкурс «Алмазная кухня 2020» среди поваров Мирнинского района. Конкурс был проведен в целях развития гастрономического туризма в Мирном, а также показал мастерство поваров и разнообразие блюд, которые можно приготовить из местных ингредиентов.

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В конкурсе «Алмазная кухня 2020» наши повара приготовили еду из местных продуктов. Этот конкурс показал гостям нашего города, что и Север может удивить гастрономическими изысками. Мы здесь тоже не лыком шиты.

Думаю, мероприятие понравилось всем. Было интересно и каждый участник пришел со своим подходом, было видно, что им это интересно. Это самое главное».

Предприниматель и дальше планирует продвигать современную якутскую кухню, в том числе и за пределами республики.

— «Я подал заявки в некоторые фуд-моллы России, чтобы представлять кухню народов севера. У меня был опыт работы в заведениях Питера. Тогда я узнал, что люди даже рыбу нашу не знают, а то, что там представлено считается за деликатес, и деликатес не по вкусу, а скорее по цене.

Диву даёшься, когда видишь наших омулей, муксунов, оленину по таким ценам. Мы хотим показать, что это вкусная еда, которую можно есть каждый день.